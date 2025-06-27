Araç Sahipleri Havaya Uçacak! Araba Motorlarında Yeni Dönem: Sadece 1 Litresi Yetiyor!

Yüksek performans ve sıfır emisyonla çalışan bu sistem, iklim krizine çözüm arayan otomotiv dünyasında sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre sıvı nitrojenin yanıcı olmaması, taşınmasının kolaylığı ve çevreye zarar vermemesi, teknolojiyi rakiplerinden ayıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Henüz prototip aşamasında olan sıvı nitrojen motorları, ticari filolarda sınırlı ölçekte test ediliyor. İlk veriler, sistemin verimlilik ve düşük karbon ayak izi açısından oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak, teknolojinin yaygınlaşabilmesi için altyapı yatırımları ve araç içi adaptasyon süreci gibi başlıkların çözülmesi gerekiyor.