Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

Eylül ayına girilmesiyle birlikte Aile Destek Ödemeleri'nin ne zaman yatırılacağı, hak sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu kapsamda, Aile Destek Ödemeleri'ne ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem