Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Hesaplara Geçecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenli olarak her ay gerçekleştirilen maddi destek ödemeleri, bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Bununla birlikte, destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, "Eylül 2024 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
Eylül ayına girilmesiyle birlikte Aile Destek Ödemeleri'nin ne zaman yatırılacağı, hak sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu kapsamda, Aile Destek Ödemeleri'ne ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.
Kaynak: Gerçek Gündem