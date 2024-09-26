36 Yıllık Dev Çöp Konteyneri Firması İflas Bayrağını Çekti

Türkiye'nin ve yurt dışındaki birçok ülkenin çöp konteyner ihtiyacını karşılayan 36 yıllık şirket, iflasın pençesinde boğuşuyor. Ekonomik kriz, birçok şirketi etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: Patronlardunyasi

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36 Yıllık Dev Çöp Konteyneri Firması İflas Bayrağını Çekti - Resim: 1

36 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Hedef Çöp Konteyner, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında çöp konteyner taleplerini karşılıyor. Aynı zamanda Bulgaristan, Fas, Irak, Romanya ve Rusya gibi ülkelerin de konteyner ihtiyaçlarına yanıt veren firma, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNDU

Mali sıkıntılarla boğuşan firma, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Hedef Çöp Konteyner’e 3 aylık geçici süre tanıyarak bir mali müşavir ve ticaret hukuku uzmanını konkordato komiseri olarak atadı. Bu süreçte, firmanın mali yapısını düzeltmeye çalışacak olan ekip, 24 Aralık 2024’te yapılacak duruşmada şirketin geleceğine dair kararın verilmesi için yeniden değerlendirmede bulunacak.

Kaynak: Patronlardunyasi

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