Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Şirketi Açıklandı: Zararda Rekor Artış



2024 listesinde dikkat çeken çıkışlara sahne oldu. Geçtiğimiz yıl sıralamada gerilerde yer alan İstanbul Asfalt Fabrikaları, bu yıl 4 milyar 186 milyon liralık üretimden satışla zirveye yerleşti. Onu, 4 milyar 185 milyon TL ile Yılmaz Redüktör ve 4 milyar 169 milyon TL’lik satışla Boyteks Tekstil izledi. Bu üç şirketin geçen yıl sırasıyla 283., 412. ve 490. basamakta yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, hızlı yükselişleri dikkat çekti.

İkinci 500 listesine bu yıl 66 yeni şirket dahil olurken, 41 kuruluş ise önceki yıl İSO 500’de yer almasına rağmen 2024’te alt listeye geriledi. 393 firma ise üst üste ikinci kez bu segmentte yer alma başarısı gösterdi.