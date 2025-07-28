Çaya İki Ayda İkinci Zam Geldi! Marketlerde Artık Bu Fiyattan Satılacak

ZAMLAR AYLARA YAYILABİLİR

Sektör kaynakları, bu artışın yalnızca temmuz ayıyla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekiyor. Ağustos ve takip eden aylarda da benzer oranlarda artışların yaşanabileceği ifade ediliyor. Gelen değerlendirmelere göre kuru çay fiyatlarına yönelik zamların yıl sonuna kadar düzenli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tüketiciler yeni fiyat etiketlerini market raflarında görmeye başlarken, sektör temsilcileri hammadde ve üretim maliyetleri kontrol altına alınmadıkça çay fiyatlarında istikrarın sağlanmasının zor olacağını belirtiyor.

ÇAYKUR KURU ÇAY FİYAT LİSTESİ

Çaykur Tiryaki 1000 gr: Eski fiyatı 204,47 TL iken, yeni fiyatı 211,63 TL oldu.

Kamelya 1000 gr: Eski fiyatı 200,55 TL'den 207,57 TL'ye yükseldi.

Rize Turist 1000 gr: Eski fiyatı 208,74 TL olan ürünün yeni fiyatı 216,05 TL olarak belirlendi.

Çaykur Filiz 1000 gr: 223,85 TL olan eski fiyatı, 231,68 TL'ye çıktı.

Kamelya 500 gr: 101,32 TL'den 104,87 TL'ye güncellendi.

Rize Turist 500 gr: Eski fiyatı 105,45 TL iken, yeni fiyatı 109,13 TL oldu.

Çaykur Filiz 500 gr: 113,48 TL'den 117,44 TL'ye yükseldi.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren tüm market raflarında geçerli olacak.