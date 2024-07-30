Okulda Çiftlik: Minik Öğrenciler Sebze Hasadı Yaptı

Milli Eğitim Bakanlı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlayan ‘Okulda Çiftlik’ projesi kapsamında Erzincan’daki minik öğrenciler sebze hasadına başladı.

Okulda Çiftlik: Minik Öğrenciler Sebze Hasadı Yaptı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlayan “Okuldaki Çiftlik" projesinde öğrenciler sebze hasadına başladı. Proje ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaları, bilinçlenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve harekete geçmeleri hedefleniyor. Ülke genelinde 28 ili kapsayan projede her ilde bir okul ve bir sınıf belirlendi. Erzincan’daki proje, Demirkent TOKİ İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Okul bahçesinde projenin ikinci aşaması olarak sera kuruldu, öğrenciler tarafından kurulan seraya sebze fidelerinin dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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