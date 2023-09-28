Tarih belli oldu: İBB burs başvurusu hakkında tüm merak edilenler

İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, öğrencinin İstanbul’da eğitim görüyor olması veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam edenler, devlet üniversitesinde okuyanlar veya özel üniversitede %100 burslu okuyanlar, ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 not ortalamasına sahip olanlar ve gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan herkes başvuru yapabilir.