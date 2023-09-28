Tarih belli oldu: İBB burs başvurusu hakkında tüm merak edilenler
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği İBB burs başvuru tarihi ve burs miktarı belli oldu. İşte İBB burs başvurusu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.
2022-2023 yılında İBB tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs miktarı, parça parça olarak 4.500 TL olarak destek verilmişti. Ekim ayının yaklaşması ve üniversitelerin açılacak olmasıyla birlikte İBB burs başvurusuna merak ve ilgi hızla artmaya başladı. İşte İBB bursuna ilişkin tüm ayrıntılar…
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
Üniversite öğrencilerine İBB tarafından verilen burs hakkına başvuruda bulunmak için, gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesinden veya ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
İBB burs başvuru şartları nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, öğrencinin İstanbul’da eğitim görüyor olması veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam edenler, devlet üniversitesinde okuyanlar veya özel üniversitede %100 burslu okuyanlar, ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 not ortalamasına sahip olanlar ve gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan herkes başvuru yapabilir.
İBB burs başvurusunda kimler bulunamaz?
Açık öğretimde okuyan öğrenciler, yurtdışında öğrenim gören öğrenciler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisans 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktora 40 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve sabıka kaydı olanlar İBB burs başvurusunda bulunamayacaklar.