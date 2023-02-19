İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek: İşte okulların listesi...
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" denildi.
İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.
Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.
RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK
Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."
Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
BEYLİKDÜZÜ'NDE EYLEM
Bu arada Beylikdüzü'nde, okulları için yıkım kararı çıkan veliler, okulla aynı bahçede bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak eylem yaptı.
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bin 98 öğrencinin eğitim gördüğü Bizimkent İlköğretim Okulu yönetimi, önceki gün velilere toplu mesaj atarak okulun depreme dayanıklı olmadığını ve bu sebeple yıkılacağını, pazartesi gününe kadar öğrencilerin Haldun Taner İlköğretim Okulu'na nakillerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Mesajın ardından okuldaki öğrencilerin velileri okulla aynı bahçede olan ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde toplanarak kararı protesto etti. Veliler kendilerine herhangi bir rapor gösterilmeden okulların açılmasına kısa bir süre kala bu kararın kendilerine tebliğ edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi. Bizimkent İlköğretim Okulu velilerine, öğrencilerin taşınması planlanan Haldun Taner İlköğretim okulunun velileri de destek verdi.
“BİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ OLARAK RAPORLARI GÖRMEK İSTİYORUM"
Aynı zamanda bir jeoloji mühendisi olduğunu belirten veli Zeynep Cansu, “Dün akşam bize veli gruplarından bilgi geldi, okulumuz hakkında yıkım kararı varmış diye. Biz burada tam gün eğitim alıyorduk. Eğitim yarım güne indirilerek bütün öğrencilerin karşıdaki okula transfer edileceğini söylediler. Binanın yıkım kararı var ama bir çürük raporu yok bildiğimiz kadarıyla. Ben bu okulun olduğu sitede oturuyorum. Beylikdüzü'nün en iyi zemini olduğunu biliyoruz. Ben bir jeoloji mühendisi olarak da raporları görmek için milli eğitim müdürlüğüne geldim. Onlarda olmadığını söylediler, kaymakamlığa gittim. Oraya dilekçe bıraktım. Tam emin değilim ama galiba raporda sağlam bina ancak güçlendirilebilir yazılmış. Eğer aciliyeti yoksa bunun ertelenmesi için bir dilekçe verdik. Buradaki tek iki katlı bina burası. Teknik raporları görmek istiyoruz eğer bir hasar durumu varsa kimse buraya çocuğunu sokmak istemez. Pazartesi gününe kadar biz bu okula nasıl gidelim? Bütün gün çalışan veliler var. Tam gün eğitimden yarım güne düşecek. Bina hasarlı değilse yıkmanın da bir mantığı yok, eğitim ve öğretimin bitmesine 3 ay var zaten" dedi.