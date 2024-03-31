MEB açıkladı! 1 Nisan okullar tatil mi?
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından 1 Nisan’da okulların okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? MEB açıklama yaptı. İşte detaylar…
Bugün saat 07.00’de başlayan Yerel Seçimler için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma işleminin okullarda gerçekleşmesi sebebiyle “1 Nisan’da okullar tatil mi?” sorusu akıllara geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla MEB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, 1 Nisan 2024 Pazartesi okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı? İşte, 1 Nisan Pazartesi okulların durumu...
1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçmenin oy kullanmasına imkan verecek şekilde hazırlanacağı belirtildi.
SEÇİMDEN SONRAKİ PAZARTESİ OKUL VAR MI?
Genelgede, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği bildirildi.
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
1 Nisan günü yönetici ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.
Akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil ilan edildi. Öğretmenler ise bir gün idari izinli sayılacak.
1 Nisan Seçim Ertesi tatili sadece okulları kapsıyor, kamu kurum ve kuruluşları normal mesailerine devam edecek.