2023-YKS ek tercihler başladı: Bunu yapmayı unutmayın!

"BAŞARI ŞARTI ARANMAKTADIR"

"Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan bölümleri ilgili YKS puan türünde puanı olan adaylar tercih yapabilecekler" diyen Sarar, "Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjanda tercih işlemlerinde yine başarı şartı aranmaktadır. Örneğin; Yazılım mühendisliğini ek kontenjanda tercih etmek isteyen aday ilk 300 binde olması ve oluşan en küçük puana sahip olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.