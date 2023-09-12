2023-YKS ek tercihler başladı: Bunu yapmayı unutmayın!
2023 YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye yerleşemeyen ve herhangi bir tercihte bulunmayan öğrenciler için ek tercih işlemleri başladı. 2023-YKS ek yerleştirme süreciyle ilgili detayları Tercih Uzmanı Ergin Sarar paylaştı.
2023-YKS ek yerleştirme süreci başladı. 17 Eylül’e kadar sürecek olan ek yerleştirme başvuruları hakkında Tercih Uzmanı Ergin Sarar önemli bilgiler paylaştı.
Sarar, "Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları tercih etmek isteyen öğrencilerin ilgili puan türüne eşit veya yüksek puana sahip olan öğrenciler tercih yapabilecekler" dedi.
"BAŞARI ŞARTI ARANMAKTADIR"
"Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan bölümleri ilgili YKS puan türünde puanı olan adaylar tercih yapabilecekler" diyen Sarar, "Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjanda tercih işlemlerinde yine başarı şartı aranmaktadır. Örneğin; Yazılım mühendisliğini ek kontenjanda tercih etmek isteyen aday ilk 300 binde olması ve oluşan en küçük puana sahip olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
"24 TERCİH HAKKI BULUNUYOR"
İlk yerleştirmede bir üniversiteyi kazanan ve kaydını yaptırmayan öğrencilerin ek kontenjanda tercih işlemi yapamayacağını ifade eden Sarar, "Önemli hususlardan biri de, Ek kontenjanlarda tercih yapan aday öğrenciler tercih yaptıktan sonra ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor. Adaylar Ek kontenjan döneminde 24 tercih hakkı bulunuyor" dedi.