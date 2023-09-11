2023-YKS Ek Yerleştirme tercihleri tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS Ek Yerleştirme tercihlerinin tarihleri belli oldu.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

SON TARİH 17 EYLÜL

Tercih işlemleri, 12 Eylül tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖN BİLGİ EDİNEBİLECEKLER

Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

HİÇBİR PROGRAMA YERLEŞEMEYENLER TERCİHTE BULUNABİLECEK

Kılavuza göre, ek yerleştirme kontenjanlarını, 2023-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2023-YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar, ek yerleştirme için de geçerli olacak. Bu nedenle adayların ilgili kılavuzları yeniden incelemesi gerekiyor.

2023-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için 2023-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekecek.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ 50 TL

50 lira tutarındaki ek yerleştirme ücreti, 18 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler.

DEPREMZEDE ADAYLAR

Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar da Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösteriliyor. Bu kontenjanlardan yararlanma hakkı olan adayların programın ilgili kontenjanın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekiyor.

2023-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilecek.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekecek.

2023-YKS ek yerleştirme tercih bildirimi, TC kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

DEPREMZEDE ADAY KONTEJANLARI

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu tarih itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için 2023-YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrıldı.

Bu tarih itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il veya ilçe haricinde olmakla birlikte, bu il veya ilçede ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar da depremzede aday kontenjanından depremden etkilenen aday olması nedeniyle yararlanabilecek.

Yerleştirme işlemlerinde, bu durumdaki adayların MEB e-Okul sistemindeki kayıtları esas alınacak.

34 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ KADIN KONTEJANLARI

1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için açılan "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı, başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik ile havacılık elektrik ve elektroniği, havacılık yönetimi, denizcilik işletmeleri yönetimi, uçak bakım ve onarım, uçak elektrik ve elektroniği, uçak gövde ve motor bakımı, pilotaj programları dışındaki programlarda yer alıyor.

Anılan kontenjanlardan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak, tercih etseler bile bu kontenjanlara yerleştirilemeyecek.

Daha önce bir ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler.

2023 YKS kayıt işlemlerinde 34 yaşını tamamlamış kadınlar için ayrılan kontenjandan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerden herhangi bir lisans programından mezun olduğu tespit edilenler ile ön lisans programlarına yerleşenler için ön lisans programından mezun olduğu tespit edilenlerin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kayıtları yapılmayacak.

ŞEHİT EŞ VE ÇOCUKLARI, GAZİ EŞ VE VE ÇOCUKLARIYLA GAZİ ADAYLARA YÖNELİK KONTENJAN

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocuklarıyla gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu öğrenci kontenjanı bulunuyor. ÖSYM tarafından, başvuran adayların kılavuzda belirtilen kanunlar kapsamında olup olmadığı Sosyal Güvenlik Kurumundan kontrol edilecek.

Yerleştirme işlemlerinde, tercih sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından elektronik ortamda edinilen bilgiler esas alınacak.

Kaynak: Gerçek Gündem