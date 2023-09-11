Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü başkanlığına Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boz kendisini atadı

Psikoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Ali Tekcan'ın görev süresi dolmadan ve herhangi bir açıklama yapılmaksızın görevinden alınmasının ardından Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boz Psikoloji bölüm başkan vekili olarak atandı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü başkanlığına Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boz kendisini atadı

GERÇEK GÜNDEM - Türk Psikologlar Derneği (TPD), Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ı herhangi bir gerekçe göstermeden bölüm başkanlık görevinden alınıp yerine İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boz’un kendisini Psikoloji Bölüm Başkanı olarak atanmasına tepki gösterdi.

TPD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ı herhangi bir gerekçe göstermeden bölüm başkanlık görevinden alan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (ve İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi) Prof. Dr. İsmail Boz’un kendisini Psikoloji Bölüm Başkanı olarak atadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun psikoloji bölümlerine akreditasyon vermek üzere yetkilendirmiş olduğu Türk Psikologlar Derneği olarak, elli yıllık bir geçmişe sahip Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki bu durumun lisans ve lisansüstü eğitim kalitesi ve liyakat prensipleri açısından kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz.

Ruh sağlığı da dahil olmak üzere çok farklı alanda çalışan mezunlar yetiştiren psikoloji bölümlerinin yönetiminin psikoloji alanında herhangi bir eğitim ve donanımı olmayan kişilere bırakılması kabul edilemez.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevinin, evrensel liyakat prensipleri çerçevesinde ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca bu görevi hakkıyla yerine getirme yetkinliği olan bir Psikoloji Bölümü öğretim üyesine tevdi edilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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