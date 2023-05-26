Uzmanı anlattı: İşte LGS'de başarılı olmak için 10 ipucu
Rehberlik öğretmeni Çağla Akyavaş, hem kısa bir zaman sonra sınava girecek 8. sınıf öğrencileri hem de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yeni çalışmaya başlayacak öğrenciler için başarılı olmanın yöntemlerini anlattı. Milyonlarca öğrenci 4 Haziran'da LGS için sıralarda ter dökecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına Rehberlik Öğretmeni Çağla Akyavaş, LGS'de başarılı olmanın ipuçlarını veriyor.
1. ÇOK ÇALIŞMAK VERİMLİ ÇALIŞMAK DEĞİLDİR
Öğrencilerimiz özellikle LGS'ye hazırlanma sürecinde diğer arkadaşlarından geri kalmama düşüncesi veya yaşadıkları aile baskısından dolayı her anlarını ders çalışarak geçirmeye meyilli olabiliyor. Fakat şunu unutmamak gerekli ki LGS'de derece yapmış bir öğrenci durmadan ders çalışan bir öğrenci değildir. Verimli ders çalışma rutini öğrencinin daha önceki ders çalışma periyotlarında veya okul derslerinde kendini gözlemleyip kendi dikkat süresini belirlemesi ve bu süreyi baz alarak molalar eşliğinde kendi programını belirlemesiyle oluşur. Bu nedenle çalışma programı süresi öğrenciye özel yapılmalı, pomodoro gibi aralıklı ders çalışma metotları kullanılmalı, düzenli molalar verilmeli ve LGS dışında öğrencinin enerjisini atabileceği, moral bulabileceği hobileri ve aktiviteleri engellenmemelidir.
2. HEDEF BELİRLEMEK ÖĞRENCİNİN YOLUNU AYDINLATIR
LGS'de derece yapan öğrencilerin başarı sırrı hiç şüphesiz kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeleridir. Uzun vadeli hedeflerin sonuçlarını görmek daha uzun bir zaman gerektirdiği için öğrencilerde sıkılma, pes etme gibi durumlar görülebilir. Bunu önlemek için uzun vadeli hedeflere giden yolda kısa vadeli hedefler belirlemekte yarar vardır. Örneğin, öğrencinin uzun vadeli hedefi LGS'de 20 matematik neti yapmaksa, ocak ayına geldiğinde matematikte en az 15 net yapabiliyor olması öğrencimiz için kısa vadeli bir hedef olabilir. Böylelikle aynı bir oyunda bölümleri geçiyor gibi küçük görevleri yerine getirip güçlenecek, motive olacak ve uzun vadeli hedefine bir o kadar yaklaşmış olacak.
3. DERS ÇALIŞMA PROGRAMI HAFİFE ALINMAMALIDIR
Her öğrenci eğitim hayatının belli bir döneminde kendine ders programı hazırlamak için kolları sıvamıştır. Fakat çoğu öğrenci de bu programa uyamadıkları için hızlı bir vazgeçiş görmek mümkündür. Unutmayın ki bir öğrenci programa uyamıyorsa o program asla öğrencimize uygun bir program değildir. Örneğin, öğrencilerin program hazırlarken herkesin günde 200 soru çözdüğünü düşünüp programına 200 soru yazması ve doğru bir program hazırladığını düşünmesi bir yanılmadır. Halbuki öğrencilerimiz kendi potansiyellerini fark edip tempolarını yavaş yavaş yükseltmeli, gerekirse günde 50 sorulardan başlayıp her hafta programını güncelleyerek ilerlemelidir.
4. STRES YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK NETLERİ ARTIRIR
LGS'ye hazırlanma süreci boyunca birçok ruh hali öğrencileri bekliyor olacak. Bazen denemelerde çıkan netleri onları çok sevindirip özgüven kazandırırken, bazen yapamayacağım hissine kapılıp pes etme ruh hali içine girecekler. Bu tip durumlara öğrencilerimiz hazırlıklı olmalı, onları nasıl bir sene beklediği Eylül ayından itibaren onlara anlatılmalı. Her zaman çok iyi modda olunamayacağı, zaman zaman yaşanabilecek düşüşlerin doğal olduğu, heyecanın güzel bir duygu olup insanı zinde tutan bir tarafının olduğu fazlasının ise strese dönüştüğü ve bizi hata yapmaya sürükleyeceği öğrenciler tarafından iyi anlaşılmalı. Kaygı düzeyi yüksek olan öğrenciler için aile ve öğretmen desteği, gerekirse profesyonel bir yardımın önemli olduğu unutulmamalı.