Uzmanı anlattı: İşte LGS'de başarılı olmak için 10 ipucu

4. STRES YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK NETLERİ ARTIRIR

LGS'ye hazırlanma süreci boyunca birçok ruh hali öğrencileri bekliyor olacak. Bazen denemelerde çıkan netleri onları çok sevindirip özgüven kazandırırken, bazen yapamayacağım hissine kapılıp pes etme ruh hali içine girecekler. Bu tip durumlara öğrencilerimiz hazırlıklı olmalı, onları nasıl bir sene beklediği Eylül ayından itibaren onlara anlatılmalı. Her zaman çok iyi modda olunamayacağı, zaman zaman yaşanabilecek düşüşlerin doğal olduğu, heyecanın güzel bir duygu olup insanı zinde tutan bir tarafının olduğu fazlasının ise strese dönüştüğü ve bizi hata yapmaya sürükleyeceği öğrenciler tarafından iyi anlaşılmalı. Kaygı düzeyi yüksek olan öğrenciler için aile ve öğretmen desteği, gerekirse profesyonel bir yardımın önemli olduğu unutulmamalı.





