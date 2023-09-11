Eğitim anketinde dikkat çeken sonuçlar: En çok AKP'liler memnun...
Yöneylem Araştırma'nın "Okullar Açılırken Eğitim Sistemine Bakış" başlıklı anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete göre Türkiye'de eğitim sisteminin çok kötü durumda olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 49,2.
Yöneylem Araştırma'nın "Okullar Açılırken Eğitim Sistemine Bakış" başlıklı anketine verilen yanıtlar parti tercihleri bağlamında incelendi.
Buna göre eğitim konusunda iktidar yanlısı vatandaşlar çok daha az eleştirel, muhalif vatandaşlar çok daha az memnun görünüyor.
"Türkiye’de Eğitim Sisteminin Durumunu Nasıl Değerlendirirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar:
Parti tercihlerine göre Türkiye’de eğitim sisteminin durumuna baktığımızda diğer siyasi partilere göre eğitim sistemini çok iyi gören en fazla AKP'li katılımcılar. HDP'li (Yeşil Sol Parti) katılımcılar eğitim sisteminin en kötü olduğunu düşünürken onu sırayla TİP, CHP ve İYİ Parti takip ediyor.