Eğitim anketinde dikkat çeken sonuçlar: En çok AKP'liler memnun...

Parti tercihlerine göre Türkiye’de eğitim sisteminin durumuna baktığımızda diğer siyasi partilere göre eğitim sistemini çok iyi gören en fazla AKP'li katılımcılar. HDP'li (Yeşil Sol Parti) katılımcılar eğitim sisteminin en kötü olduğunu düşünürken onu sırayla TİP, CHP ve İYİ Parti takip ediyor.