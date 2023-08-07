Resmi Gazete'de duyuruldu: Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti, yeni formül ortaya çıktı
Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte özel okul ücretleri 2023 fiyatları hesaplaması değişti.
Geçtiğimiz yıllarda yüksek zam oranları ve yüksek fiyatlar ile veliler tarafından tepki toplatan özel okul ücretleri için hükümet sınırlama getirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki yıl yüzde 36, geçen yıl ise yüzde 65 olarak ücretlerin belirlenmesi yönündeki karara imza atmıştı.
Resmi Gazete kararında özel okul fiyatları belirlemesindeki yöntemde değişikliğe gidildi.
ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAMMINDA YENİ FORMÜL
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıldır belirlenen özel okul fiyatları hesaplamasında formül ortaya çıktı.