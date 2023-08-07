Resmi Gazete'de duyuruldu: Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti, yeni formül ortaya çıktı

Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte özel okul ücretleri 2023 fiyatları hesaplaması değişti.

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Resmi Gazete'de duyuruldu: Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti, yeni formül ortaya çıktı - Resim: 1

Geçtiğimiz yıllarda yüksek zam oranları ve yüksek fiyatlar ile veliler tarafından tepki toplatan özel okul ücretleri için hükümet sınırlama getirmişti.

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Resmi Gazete'de duyuruldu: Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti, yeni formül ortaya çıktı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki yıl yüzde 36, geçen yıl ise yüzde 65 olarak ücretlerin belirlenmesi yönündeki karara imza atmıştı.

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Resmi Gazete'de duyuruldu: Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti, yeni formül ortaya çıktı - Resim: 3

Resmi Gazete kararında özel okul fiyatları belirlemesindeki yöntemde değişikliğe gidildi.

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Resmi Gazete'de duyuruldu: Özel okul ücretlerine zam hesabı değişti, yeni formül ortaya çıktı - Resim: 4

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAMMINDA YENİ FORMÜL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıldır belirlenen özel okul fiyatları hesaplamasında formül ortaya çıktı.

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