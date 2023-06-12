Sosyal çevre sınavı etkiliyor: YKS öncesi uzmanından kritik ipuçları
17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu.
Bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) 3 milyon 527 bin 463, 18 Haziran’da yapılacak olan ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) 2 milyon 573 bin 136 ve üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi’ne ise (YDT) 338 bin 14 üniversite adayının girmesi bekleniyor.
Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu.
"YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN UMUT"
Şubat ayında yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, deprem bölgesinde sınava hazırlanan gençlerin, öğretmenlerin ve velilerin hayatının büyük ölçüde değiştiğini anımsatan Özabacı, ülke genelinde pek çok kişinin de yaşamının etkilendiğini belirtti.
Birçok genç ve aile için yeni bir başlangıç yapabilmek amacıyla bireylerin umutlarının bu sınava bağlanmış olabileceğini belirten Özabacı, “Sınav bütün bu yaşantılar içinde unutulmuş olsa da insanların doğası gereği kendilerini ayakta tutabilmek, geleceğe ilişkin bağlarını daha güçlü hale getirmek açısından bir araç olarak da anlamlı bir yer edinmiş olabilir” dedi.
Bütün bu yaşananlarla birlikte sınavın gençlerin bundan sonraki yaşam planlarını büyük ölçüde etkileyeceğini anımsatan Özabacı, “O nedenle YKS sınavına bilgi birikimini en iyi şekilde sunacak şekilde girmek için psikolojik, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıklı olmak yerinde olacaktır” diye konuştu.
"GEÇTİĞİMİZ YILLARDAKİ SORULARA BAKIN"
Sınava hazırlık sürecinin yanı sıra sınav sırasında yapılacakların da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özabacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir. Önceki son birkaç yıl sınavlarda çıkmış olan soruları çok zor olmayan kaynaklardan incelemek, çözmek öğrencileri daha da güçlü kılacaktır.”
"DİNLENİN VE UYKU DÜZENİNİZİ OLUŞTURUN"
Son bir haftada dinlenmenin de önemine vurgu yapan Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, şunları kaydetti:
“Çalışmak kadar dinlenmek sevilen, hoşa giden faaliyetlere zaman ayırmak gençleri güçlendirmek, motivasyonu arttırmak açısından çok daha önemlidir. Çalışma ve dinlenme zamanları dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Uyku da bu dinlenme süreci içinde en önemli kaynaklardan biridir. Uyku düzeninin sağlanması zihinsel performansı olumlu yönde etkiler. Sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerekir. Sınav sabahı zinde uyanabilmek ve erken kalkabileceği bir düzen uygulamak yerinde bir karar olur.”