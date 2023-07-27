Aylık kazancı en yüksek üniversite bölümleri belli oldu

TÜİK, 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Verilere göre aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler belirlendi. İşte, lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm...