Aylık kazancı en yüksek üniversite bölümleri belli oldu

Öğrencilerin iyi bir bölümden mezun olması Türkiye koşullarında bir sıfır önde başlamasına olanak sağlıyor. Mezuniyetten sonra en iyi çalışma şartları sağlayan üniversite bölümleri ise belli oldu.

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Aylık kazancı en yüksek üniversite bölümleri belli oldu - Resim: 1

TÜİK, 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Verilere göre aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler belirlendi. İşte, lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm...

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Aylık kazancı en yüksek üniversite bölümleri belli oldu - Resim: 2

Pilotaj

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Aylık kazancı en yüksek üniversite bölümleri belli oldu - Resim: 3

Uçak mühendisliği

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Aylık kazancı en yüksek üniversite bölümleri belli oldu - Resim: 4

Matematik mühendisliği

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