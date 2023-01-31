Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri

Aklındaki tüm soruları sorma konusunda onu cesaretlendirin. Onaylayın ve teşvik edin. Korku ve baskı ile sizden bir şeyler saklamasına veya gerçek düşüncelerini sizden gizlemesine neden olacak tutum sergilemeyin.

Rutinlerinizi sil baştan oluşturun. Her yeni şey, yeni bir düzen ve rutin demektir. Okullar açılmadan bir hafta öncesinden uyku ve yemek düzeninizi yeniden yapılandırın. Bu değişikliğe çocuğunuzu hazırlamak için onunla düzen oluşturmanın ve bunların hepsine birlikte karar verin.



