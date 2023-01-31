Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri

Tatil sonrası okula dönüş bazı çocuklar için yoğun endişe ve üzüntü kaynağı olabiliyor. Yoğun stresin olumsuz etkilediği çocuklar okula dönmekten kaçınıyor. Uzman Klinik Psk. Benan Şahinbaş, ebeveynlerin öncelikle kaygıların sebebini araştırması gerektiğine dikkat çekiyor.

sağlık Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri - Resim: 1

Tatil sonrasında çocuklar, aileleri ve öğretmenler için yeni maraton başlıyor. Tatil sonrası okula uyum ve oryantasyon süreci çok sayıda kişi için zorluk yaratıyor. Kimileri hasretle beklediği okuluna ve okul rutinine daha rahat uyum sağlayabilirken, kimileri ise kendini son derece gergin, kaygılı ve üzgün hissedebiliyor. 

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Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri - Resim: 2
Stres yaşayan çocuklara yardımcı olmak için neler yapmak gerektiğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Benan Şahinbaş, davranış yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor.
Çocuğa yardımcı olabilmek için kaygıların nedenlerini araştırmanın çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Kl. Psk. Şahinbaş, “Eğer kaygının nedenlerini anlamazsanız bunu geçirmek de mümkün olmayabilir. Yeni sınıf, yeni arkadaşlıklar, geçmişte yaşanmış sıkıntılı durumlar mevcutsa onların tekrarlanma olasılığının gerginliği, derslerde başarı kaygısı, ailelerin başarı konusunda çocuklara aşırı baskısı davranması, sınav kaygısı ve stres yönetimi gibi konular kaygıların belli başlı nedenlerini oluşturabilir. Bu nedenle altta yatan gerçekliğin ne olduğunu bilmek gerekir” diyor.
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Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri - Resim: 3

Uzm. Kl. Psk. Şahinbaş, çocukların okula uyumlarını ve stresle başa çıkmalarını kolaylaştıracak bazı metotları şöyle sıralıyor: 

Çocuğunuzun aklından geçenlere, duygu ve düşüncelerine ilgi ve onay gösterin. Okul konusunda endişeleri mevcutsa veya tahmin ediyorsanız sohbeti siz açın. Hatta kendi okul tecrübelerinizi de kullanarak onlara yardımcı olmaya çalışın. 

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Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri - Resim: 4

Aklındaki tüm soruları sorma konusunda onu cesaretlendirin. Onaylayın ve teşvik edin. Korku ve baskı ile sizden bir şeyler saklamasına veya gerçek düşüncelerini sizden gizlemesine neden olacak tutum sergilemeyin.

Rutinlerinizi sil baştan oluşturun. Her yeni şey, yeni bir düzen ve rutin demektir. Okullar açılmadan bir hafta öncesinden uyku ve yemek düzeninizi yeniden yapılandırın. Bu değişikliğe çocuğunuzu hazırlamak için onunla düzen oluşturmanın ve bunların hepsine birlikte karar verin.

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