Tatil sonrası okula dönüş krizi: Çocukların stresle başa çıkması için uzmanından 10 etkili öneri
Tatil sonrası okula dönüş bazı çocuklar için yoğun endişe ve üzüntü kaynağı olabiliyor. Yoğun stresin olumsuz etkilediği çocuklar okula dönmekten kaçınıyor. Uzman Klinik Psk. Benan Şahinbaş, ebeveynlerin öncelikle kaygıların sebebini araştırması gerektiğine dikkat çekiyor.
Tatil sonrasında çocuklar, aileleri ve öğretmenler için yeni maraton başlıyor. Tatil sonrası okula uyum ve oryantasyon süreci çok sayıda kişi için zorluk yaratıyor. Kimileri hasretle beklediği okuluna ve okul rutinine daha rahat uyum sağlayabilirken, kimileri ise kendini son derece gergin, kaygılı ve üzgün hissedebiliyor.
Uzm. Kl. Psk. Şahinbaş, çocukların okula uyumlarını ve stresle başa çıkmalarını kolaylaştıracak bazı metotları şöyle sıralıyor:
Çocuğunuzun aklından geçenlere, duygu ve düşüncelerine ilgi ve onay gösterin. Okul konusunda endişeleri mevcutsa veya tahmin ediyorsanız sohbeti siz açın. Hatta kendi okul tecrübelerinizi de kullanarak onlara yardımcı olmaya çalışın.
Aklındaki tüm soruları sorma konusunda onu cesaretlendirin. Onaylayın ve teşvik edin. Korku ve baskı ile sizden bir şeyler saklamasına veya gerçek düşüncelerini sizden gizlemesine neden olacak tutum sergilemeyin.
Rutinlerinizi sil baştan oluşturun. Her yeni şey, yeni bir düzen ve rutin demektir. Okullar açılmadan bir hafta öncesinden uyku ve yemek düzeninizi yeniden yapılandırın. Bu değişikliğe çocuğunuzu hazırlamak için onunla düzen oluşturmanın ve bunların hepsine birlikte karar verin.