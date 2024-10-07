Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu

Akıllı cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kişisel veri güvenliği de büyük önem taşıyor. Özellikle akıllı telefonlar, hem iletişim hem de finansal işlemler için kullanıldığından, güvenlik açıklarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, cihazlara yüklenen bazı uygulamaların tehlikeli olabileceğini ve bu uygulamaların banka bilgilerine erişim sağlayarak kullanıcıların maddi kayıplar yaşamasına yol açabileceğini belirtiyor.

ZARARLI UYUGLAMALAR LİSTELENDİ

Uzmanlar, güvenlik riskleri taşıyan ve kredi kartı bilgilerini çalma ihtimali bulunan uygulamaları kamuoyuna duyurdu. Kullanıcıların telefonlarından silmeleri gereken bu uygulamalar arasında “Hız Kamerası”, “Akıllı Görev Yöneticisi” ve “El Feneri” gibi popüler uygulamalar da yer alıyor.

KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE

Bazı uygulamaların, telefonlarda bulunan kişisel verilere ve banka bilgilerine izinsiz erişim sağladığı tespit edildi. Bu tür güvenlik açıkları, kullanıcıların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin çalınmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu tip risklerin önüne geçmek amacıyla kullanıcılara, güvenmedikleri uygulamaları indirmemeleri ve düzenli olarak cihazlarındaki uygulamaları kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

İşte silinmesi gereken o uygulamaların tam listesi...

Kaynak: Haber Merkezi