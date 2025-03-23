WhatsApp Mesajlarda Büyük Yenilik: Mesaj Yukarıda Kaldı Derdi Bitiyor!

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri paylaşan WABetaInfo'nun aktardığına göre, "konulu mesaj yanıtları" adı verilen bu özellik, belirli bir mesaja gelen tüm yanıtları tek bir başlık altında görüntüleme imkânı sunacak. Mevcut durumda, bir mesaja yanıt verdiğinizde orijinal mesajla birlikte bir blok olarak gösteriliyor. Ancak birden fazla kişi aynı mesaja yanıt verdiğinde konuşmanın takibi zorlaşıyor.

Yeni sistemde, bir mesaja yanıt verildiğinde ilgili tüm cevaplar belirli bir başlık altında gruplanacak. Böylece, özellikle büyük grup sohbetlerinde ya da topluluk kanallarında aynı konuya verilen yanıtlar arasında kaybolmak tarihe karışacak.