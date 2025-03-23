WhatsApp Mesajlarda Büyük Yenilik: Mesaj Yukarıda Kaldı Derdi Bitiyor!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle kalabalık grup sohbetlerinde yaşanan mesaj takibini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android için WhatsApp’ın beta sürümünde tespit edilen bu yenilik, mesajlara verilen yanıtları daha düzenli hale getirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp ile ilgili gelişmeleri paylaşan WABetaInfo'nun aktardığına göre, "konulu mesaj yanıtları" adı verilen bu özellik, belirli bir mesaja gelen tüm yanıtları tek bir başlık altında görüntüleme imkânı sunacak. Mevcut durumda, bir mesaja yanıt verdiğinizde orijinal mesajla birlikte bir blok olarak gösteriliyor. Ancak birden fazla kişi aynı mesaja yanıt verdiğinde konuşmanın takibi zorlaşıyor.
Yeni sistemde, bir mesaja yanıt verildiğinde ilgili tüm cevaplar belirli bir başlık altında gruplanacak. Böylece, özellikle büyük grup sohbetlerinde ya da topluluk kanallarında aynı konuya verilen yanıtlar arasında kaybolmak tarihe karışacak.
TÜM KULLANICILARA NE ZAMAN GELECEK?
WhatsApp’ın test aşamasında olan bu özelliği, grup sohbetleri, bireysel konuşmalar, topluluklar ve kanallar için sunması bekleniyor. Henüz tüm kullanıcılara açılmamış olsa da, beta sürümünde test edilen özelliklerin genellikle kısa süre içinde genel sürüme eklenmesi öngörülüyor.
UZUN KONULARDA KOPMADAN TAKİP YAPILABİLECEK
WhatsApp’ın bu yeni düzenleme sistemi, özellikle aynı konu hakkında yoğun etkileşimin olduğu büyük gruplarda konuşmaları daha anlaşılır hale getirecek. Kullanıcılar, bir mesaja verilen tüm yanıtları tek bir ekranda görebilecek ve uzun sohbetler arasında kaybolmadan ileti dizisini takip edebilecek.
WhatsApp’ın yeni mesaj yanıt sistemiyle grup sohbetlerinin daha düzenli ve verimli hale gelmesi bekleniyor. Yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması öngörülen bu yenilik, mesajlaşma deneyimini bir adım ileriye taşıyacak.