Motorola’nın Sır Gibi Sakladığı Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı

Motorola’nın yeni cihazına ait XT2551-3 model numarası, daha önce piyasaya sürülen Razr 50 Ultra'nın XT2451 model numarasını takip ediyor. Bu da yeni cihazın isminin Razr 60 Ultra olabileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor. Ancak, cihazın kesin ismi henüz doğrulanmış değil. "XT25" öneki, cihazın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini işaret ediyor ve Orion’un Motorola’nın gelecek stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Yeni modelin hangi bölgelerde satışa sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem