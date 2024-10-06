Bu Özellik Windows 11'de Gizli Kalmış... Tek Tuşla Hayat Kurtaran Özellik!
Windows 11'de yer alan gizli "Görevi Sonlandır" özelliği, yanıt vermeyen uygulamaları kolayca kapatmanızı sağlıyor. Bu hayat kurtaran özelliği hemen aktif ederek bilgisayarınızı daha verimli kullanın.
Windows 11, kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekse de, zaman zaman yanıt vermeyen uygulamalar sorun yaratabiliyor. Özellikle görev yöneticisini açıp, uygulamayı oradan kapatmak zorunda kalmak oldukça zahmetli olabiliyor. Ancak Microsoft, bu sorunu çözmek için gizli bir özelliği kullanıma sundu.