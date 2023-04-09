Üretici göçünü durdurmalıyız
Deprem felaketinin ardından yaklaşık 13.5 milyon nüfusa sahip bölgeden diğer illere göç eden afetzedelerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Yaşanan bu zorunlu göç, her geçen gün göç alan ve veren iller için bir sosyal afet halini alma noktasına daha da yaklaşmaktadır.
Yüzyılın felaketinin ardından bölgede bulunan işyerlerinin büyük bölümü hasar gördü.
Esnafın yaşadığı yıkım doğal olarak üreticileri de etkiliyor.
Depremzedelerin başka illere göç etmesindeki en büyük etkenlerden biri de işyerlerinde meydana gelen hasar.
Yaşanan göç bölge ekonomisi ve doğal olarak da gastronomisinde de derin yaralar oluşturuyor.
Gastronomik anlamda büyük önem taşıyan işyerlerinin kapanması kadar, bölge üreticilerinin nihai tüketiciye erişiminin kısıtlanması da büyük önem taşıyor.
Ve acil çözüm bekliyor.
Farklı illerdeki gastronomi gönüllüleri,
Ellerinden geldiğince bu üreticilerin seslerini duyurmaya çalışsa,
Ve onların ürünlerini kendileri kullanarak destek olsa da,
Bu çaba maalesef yeterli ve sürdürülebilir değil.
Yapılması gereken.
Çok daha organize ve kalıcı çözümler üretmek.
Zira bölgeden hala üretici göçü devam ediyor.
Ya da halen bölgede olanlar ellerindeki ürünleri tükettikten sonra bir çözüm bulamazlarsa gitmeyi düşünüyor.
Bu nedenle yaşanan göçü her boyutuyla ele almak lazım.
Çünkü bu göç bölgenin işgünü ve üretimini düşürmenin yanı sıra
Bölgedeki kültürel hafızayı da yavaş yavaş kaybetmemize neden oluyor.
Birey olarak
Hepimiz
Bölge üreticilerinin ürünlerine ulaşmaya gayret etmeli ve o ürünleri tüketmeliyiz.
Bu gerçekten çok anlamlı ve önemli.
Ama
İnternet üzerinden her zaman olduğu gibi yapılan sahtekarlıklara da dikkat etmeliyiz.
Çünkü bazı fırsatçılar yine iş başındalar.
Bölgeye ait ürünler olduğunu iddia ettikleri pek çok ürünü değerinin üzerinde fiyatlarla satmaya çalışıyorlar.
Bu noktada bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Yapmamız gereken gerçek üreticilere ulaşarak
İhtiyaç sahibi olan üreticilerin ürünlerini alıp bölge ekonomisine ve üreticisine destek olmak.
Bu desteği sağlamazsak
Maalesef
Hem bölgeye has ürünleri
Hem bölgenin kültürel hafızasını
Hem bölgenin insanını
Hem de bölgenin geleceğini kaybedeceğiz.
Buna izin vermemek için
Tabii ki elimizden geleni yapmalıyız
Ama önceliği üreticilere sahip çıkarak
Üretici göçüne engel olmaya vermeliyiz.
Ancak bu şekilde bölgenin değerlerine sahip çıkabiliriz.