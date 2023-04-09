Üretici göçünü durdurmalıyız

Yüzyılın felaketinin ardından bölgede bulunan işyerlerinin büyük bölümü hasar gördü.

Esnafın yaşadığı yıkım doğal olarak üreticileri de etkiliyor.

Depremzedelerin başka illere göç etmesindeki en büyük etkenlerden biri de işyerlerinde meydana gelen hasar.

Yaşanan göç bölge ekonomisi ve doğal olarak da gastronomisinde de derin yaralar oluşturuyor.

Gastronomik anlamda büyük önem taşıyan işyerlerinin kapanması kadar, bölge üreticilerinin nihai tüketiciye erişiminin kısıtlanması da büyük önem taşıyor.

Ve acil çözüm bekliyor.

Farklı illerdeki gastronomi gönüllüleri,

Ellerinden geldiğince bu üreticilerin seslerini duyurmaya çalışsa,

Ve onların ürünlerini kendileri kullanarak destek olsa da,

Bu çaba maalesef yeterli ve sürdürülebilir değil.

Yapılması gereken.

Çok daha organize ve kalıcı çözümler üretmek.

Zira bölgeden hala üretici göçü devam ediyor.

Ya da halen bölgede olanlar ellerindeki ürünleri tükettikten sonra bir çözüm bulamazlarsa gitmeyi düşünüyor.

Bu nedenle yaşanan göçü her boyutuyla ele almak lazım.

Çünkü bu göç bölgenin işgünü ve üretimini düşürmenin yanı sıra

Bölgedeki kültürel hafızayı da yavaş yavaş kaybetmemize neden oluyor.

Birey olarak

Hepimiz

Bölge üreticilerinin ürünlerine ulaşmaya gayret etmeli ve o ürünleri tüketmeliyiz.

Bu gerçekten çok anlamlı ve önemli.

Ama

İnternet üzerinden her zaman olduğu gibi yapılan sahtekarlıklara da dikkat etmeliyiz.

Çünkü bazı fırsatçılar yine iş başındalar.

Bölgeye ait ürünler olduğunu iddia ettikleri pek çok ürünü değerinin üzerinde fiyatlarla satmaya çalışıyorlar.

Bu noktada bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Yapmamız gereken gerçek üreticilere ulaşarak

İhtiyaç sahibi olan üreticilerin ürünlerini alıp bölge ekonomisine ve üreticisine destek olmak.

Bu desteği sağlamazsak

Maalesef

Hem bölgeye has ürünleri

Hem bölgenin kültürel hafızasını

Hem bölgenin insanını

Hem de bölgenin geleceğini kaybedeceğiz.

Buna izin vermemek için

Tabii ki elimizden geleni yapmalıyız

Ama önceliği üreticilere sahip çıkarak

Üretici göçüne engel olmaya vermeliyiz.

Ancak bu şekilde bölgenin değerlerine sahip çıkabiliriz.