Ali Koç Neden Yapamadı?

Zengin olan kitlenin isteğini yerine getiremedi. O kadar basit. Zengin olan sinirlendi. Kavga için bile olsa kitle ile temasa geçti. Zengin olan bu kadar para harcamasına rağmen neden olmadığını ve neden istenmediğini anlamıyor...

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları

Bu, Ali Bey’in iyi veya kötü olmasıyla ilgili değil. Ancak karakteri ile ilgili. Ali Koç insana, mahalle çocuklarına bu kadar dokunmayı gerektiren bir iş yapmamalı. Zaten yapamıyor da. Futbol hiç bir zaman asil sporu olmadı. Futbolcular öyle çok çok eğitimli insanlar değiller. Çünkü yeteneğin yanı sıra yoğun çaba ve zaman istiyor. Eğitime alan kalmıyor. Bazen tersine örnekleri görülse de tribünleri dolduranlar da benzer özellikler taşıyorlar. Hiç, işi gücü yoğun olan biri başka şeye zaman bulabilir mi? Zaman bulsa da, ailesinin veya işinin önüne koyabilir mi?

Ali Koç işte bu yüzden gergin günler yaşıyor. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ni basmış. Veya ziyaret etmiş. Derneğin güvenlik kamerası görüntülerine baktınız mı? Ortalama veya altı. Sıradan ile sadelik arası, masa ve iskemleler. Derdim Derneği aşağılamak değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Bir karşılaştırma yapma arzusundayım.

Ali Koç buraya gidiyor ve kendisine karşı risk oluşturanları “Ziyaret” ediyor. Neden imza topladıklarını soruyor. İddiaya göre örtülü tehdit de var. Peki siz Ali Koç’un Ağabeyi rahmetli Mustafa Koç’un kurduğu kendisinin ise 13 yıl Başkanlık yaptığı 1907 Fenerbahçeliler derneğini hiç gördünüz mü? İstanbul’un en lüks yerinde, dernek değil Harvard Üniversitesi Derneği New York Merkezi gibi. Lüks mü lüks.

Hal böyle olunca ister istemez sadece zihniyet değil sınıflar da çatışıyor. Tüm insanlık tarihini sınıf çatışması üzerinden gören anlayıştan hiç olmadım. İnsanlığa kimi zaman arizi durumların ve kişilerin yön verdiğine de inanırım.

Ancak bu kez Marksist tarihçilerin cephesindeyim. Şu anda yaşanan durum, bir sınıf çatışmasının Türk tipi futbola indirgenmiş hali. Bir tür “zengin-fakir kavgası” Kahraman bakkal, süper markete karşı mücadelesi.

Zengin olan kitlenin isteğini yerine getiremedi. O kadar basit. Zengin olan sinirlendi. Kavga için bile olsa kitle ile temasa geçti.

Zengin olan bu kadar para harcamasına rağmen neden olmadığını ve neden istenmediğini anlamıyor. Görece fakir (Gerçi Ali Koç’un yanında herkes fakir) kitle ise hayatından bu kadar önemli bir parça feda ettiği halde sevdiği takımın başarılı olamamasının acısını Başkan’dan çıkarıyor. Biri parasına ve itibarına, diğeri huzuruna ve hayatına yanıyor.

Hatice Turhan Yazdı... Döviz Yasağı Neye Neden Olur?Hatice Turhan Yazdı... Döviz Yasağı Neye Neden Olur?Güncel
Hatice Turhan Yazdı: Basın İlan Kurumu ve Algoritma SıkıntısıHatice Turhan Yazdı: Basın İlan Kurumu ve Algoritma SıkıntısıGüncel

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç
Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

Nasıl Schengen Alırsınız? 20 Mayıs 2025
Yabancıya 5, Vatandaşına 15 16 Mayıs 2025
Doğaya Ağaoğlu ve Doğuş Tehdidi 13 Mayıs 2025
Döviz Yasağı Neye Neden Olur? 09 Mayıs 2025
Enflasyon Zamanlarında Yaşam Kılavuzu 08 Mayıs 2025
Burası Türkiye, Daha Çok Koruma Lazım 05 Mayıs 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Korkuyla Öfke Yan Yana Yürüyor…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıda Sistemi Yoksulluğu Derinleştiriyor
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Lafla Yürümeyen Peynir Gemisi
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Yapı Kooperatiflerinde Dış Denetim Zorunlu: İşte Tüm Detaylar...
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Şaşırtan Uyarı! Ne Eksik Ne de Fazla Olmalı: B12 Vitamini Beyne Hem Fayda Hem Zarar Verebilir
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim
Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı
Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz