Ali Koç Neden Yapamadı?

Bu, Ali Bey’in iyi veya kötü olmasıyla ilgili değil. Ancak karakteri ile ilgili. Ali Koç insana, mahalle çocuklarına bu kadar dokunmayı gerektiren bir iş yapmamalı. Zaten yapamıyor da. Futbol hiç bir zaman asil sporu olmadı. Futbolcular öyle çok çok eğitimli insanlar değiller. Çünkü yeteneğin yanı sıra yoğun çaba ve zaman istiyor. Eğitime alan kalmıyor. Bazen tersine örnekleri görülse de tribünleri dolduranlar da benzer özellikler taşıyorlar. Hiç, işi gücü yoğun olan biri başka şeye zaman bulabilir mi? Zaman bulsa da, ailesinin veya işinin önüne koyabilir mi?



Ali Koç işte bu yüzden gergin günler yaşıyor. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ni basmış. Veya ziyaret etmiş. Derneğin güvenlik kamerası görüntülerine baktınız mı? Ortalama veya altı. Sıradan ile sadelik arası, masa ve iskemleler. Derdim Derneği aşağılamak değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Bir karşılaştırma yapma arzusundayım.



Ali Koç buraya gidiyor ve kendisine karşı risk oluşturanları “Ziyaret” ediyor. Neden imza topladıklarını soruyor. İddiaya göre örtülü tehdit de var. Peki siz Ali Koç’un Ağabeyi rahmetli Mustafa Koç’un kurduğu kendisinin ise 13 yıl Başkanlık yaptığı 1907 Fenerbahçeliler derneğini hiç gördünüz mü? İstanbul’un en lüks yerinde, dernek değil Harvard Üniversitesi Derneği New York Merkezi gibi. Lüks mü lüks.



Hal böyle olunca ister istemez sadece zihniyet değil sınıflar da çatışıyor. Tüm insanlık tarihini sınıf çatışması üzerinden gören anlayıştan hiç olmadım. İnsanlığa kimi zaman arizi durumların ve kişilerin yön verdiğine de inanırım.



Ancak bu kez Marksist tarihçilerin cephesindeyim. Şu anda yaşanan durum, bir sınıf çatışmasının Türk tipi futbola indirgenmiş hali. Bir tür “zengin-fakir kavgası” Kahraman bakkal, süper markete karşı mücadelesi.



Zengin olan kitlenin isteğini yerine getiremedi. O kadar basit. Zengin olan sinirlendi. Kavga için bile olsa kitle ile temasa geçti.



Zengin olan bu kadar para harcamasına rağmen neden olmadığını ve neden istenmediğini anlamıyor. Görece fakir (Gerçi Ali Koç’un yanında herkes fakir) kitle ise hayatından bu kadar önemli bir parça feda ettiği halde sevdiği takımın başarılı olamamasının acısını Başkan’dan çıkarıyor. Biri parasına ve itibarına, diğeri huzuruna ve hayatına yanıyor.