Kendi Kuyruğunu Yiyen Fenerbahçe

Sular bir türlü durulmadı Fenerbahçe’de. Başarısız geçen sezonun ardından tabii ki her sezon olduğu gibi, istifa sesleri yükseldi tribünlerden. Çok muhtemeldir ki kalan maçlarda da bu sürecektir.

Kongre üyeleri imza toplamaya girişti, çıkan haberlere bakılırsa, burada da belli bir raddeye gelindi ancak, bu kez de Başkan Ali Koç çıkıp kulübüne eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı.

Aklı mantığı olan herkes için eğer bir seçim yapılacaksa, onun henüz sezon başlamadan yapılması gerekir. Ancak Başkan’ın bırakmaya hiç niyeti yok. Eylülde yapılacak kongre için, amiyane tabirle, sıkılacak birkaç kurşunu var daha belli ki. Tesis vaatleri, ‘öyle bir kadro kuracağım ki söz vermeme gerek kalmayacak’ dedirten yıldız transferleri, yapı, 5 yıldız konusunda atılacak adımlar gibi birçok türkü dillerde olacak. Bunu biliyoruz, daha önce pek çok kez yaşadık.

Öte yandan Fenerbahçe bugün ya da eylülde seçime gitse de zihniyette bir değişim olmayacak gibi bir öngörüm var. Başkan adayı diye ortaya çıkan isimler Mahmut Uslu, Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp…

Bir de taraftarın en çok istediği isim var ki adı Aziz Yıldırım. Yıllar önce, Ali Koç aşkıyla yanıp tutuşulurken, adeta kovalarcasına başkanlıktan gönderilen Aziz Yıldırım.

Türk futbolunun en büyük yarasıdır. Hatalardan ders alınmaz. Yine öyle oluyor. Aziz Yıldırım’dan kurtulmak isteyip Ali Koç’a sarılan Fenerbahçe kongre üyeleri şimdi bir kez daha Aziz Yıldırım’ı istiyor.

Olmuyorsa olmuyor ama inat çok acayip bir şey… Fenerbahçe kendi kuyruğunu yiyen, "Ouroboros" isimli yılan gibi…