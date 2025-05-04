İsviçre Doğumlu Adanalı Şef, Mutfak Sırlarını Açıkladı! 'Olmazsa Olmaz' Dediği Malzeme ve Teknik Ne?

Çocuk yaşlarda başlayan yemek tutkusu, ağabeyi Hüseyin Kutluca’dan aldığı ilham ve Michelin yıldızlı şeflerle edindiği deneyimlerle profesyonel kimliğini güçlendirmiş. Kendisiyle gerçekleştirdiğim röportajda; farklı mutfak kültürlerinden nasıl beslendiğini, deniz ürünlerindeki ustalığını, sürdürülebilirliğe verdiği önemi ve klasik müzik eşliğinde pişen ilham dolu yemeklerini tüm samimiyetiyle anlattı.

İsviçre doğumlu ve Adanalı bir şef olarak, bu iki kültürün mutfak anlayışları senin yemeklerine nasıl yansıyor?

Bakıldığında karmaşık bir durum gibi görünebilir ama sentez için çok avantajlı. Avrupa mutfağının pişirme ve sunum tekniklerini kullanarak yerel mutfağımızın ürünleriyle doğru bir şekilde birleştirdiğimde başarılı yemekler ortaya çıkarıyorum.

Çocukluk yıllarında pizza tarifleri verdiğin video kasetlerin olduğunu biliyoruz. Bu erken yaşta başlayan tutkun, profesyonel kariyerine nasıl yön verdi?

Ben çocukluğumdan beri önce yemek yemeyi çok sevdim, ondan sonra yemeği yapmaya âşık oldum. Zaten bir şefte olması gereken iki unsur iştah ve yaratıcılık…

Ağabeyin Hüseyin Kutluca'nın senin üzerindeki etkisi neydi? Onunla birlikte çalıştığınız projeler oldu mu?

Tabii ki benim bu mesleği seçmemdeki en büyük rol modelim abimdi… Ben çocukken abim profesyonel mutfaklarda ve çok güzel otellerde çalıştı. Onun serüvenine şahit olmak beni daha çok teşvik etti.

Michelin yıldızlı şeflerle çalışmanın sana kattığı en büyük değerin ne olduğunu düşünüyorsun?

Bana birçok şey kattı… Tarzımı değiştirdi, farklı düşünmeyi öğretti ve yaratıcılığımı arttırdı diyebilirim. Esasında çalıştığım şeflerin kullandıkları ürünlerin doğru kullanıldığında doğru pişirildiğinde ve doğru servis edildiğinde ne kadar değerli olduklarını anladım. Bir gün iki yıldızlı Fransız şef Charbel Aoun'la sohbet ederken bana söylediği şu cümleyi asla unutmuyorum 'kendi ürünlerini ve kendi kültürünü özümsemeyen bir şef asla başarılı olamaz.' Bu şeflerin bana kattığı en önemli değer, ülkemizde bulunan özellikle yerel ürünlerin kıymetini anlamak oldu.

Çeşitli mutfaklarda uzmanlaşan bir şef olarak, bu farklı mutfakların senin yemek anlayışına katkıları neler oldu?

Farklı mutfaklarda çalışmak çok müthiş bir olay… Her ülkenin mutfağında farklı bir şeyler görmek ve öğrenmek gerçekten çok ufuk açıcı… Çünkü birçok yöntem, birçok teknik, farklı sunumlar ve farklı ürünler bunların hepsini görmek gerçekten çok faydalı… Tek mutfakta uzmanlaşmak da işin farklı bir boyutu ama farklı mutfaklarda çalışmak gerçekten daha faydalı diye düşünüyorum.

Deniz mahsulleri konusunda uzman olduğunu biliyorum. Balık seçerken ve pişirirken nelere dikkat ediyorsun?

Kabuklular dâhil olmak üzere deniz mahsülleri uzmanlık alanım. Balıkçım sabittir. Balık alışverişinde önerim; bu tarzdaki büyük otel ve işletmeler olsun, restoranlar olsun veya ev kullanımı için olsun mutlaka balıkçınızın sabit olması. Balığın taze olduğunu anlamak için birçok yöntem var. Gözlerinin canlılığı, vücudunun dirilliği, kokusu, yüzgeç ve solungaçlarının rengi ve durumu bunlar önemli hususlar. Bu arada solungaçlara kırmızı ruj süren balıkçılar da tanıyorum. 😃

Mutfağında “olmazsa olmaz” dediğin bir malzeme veya teknik var mı?

Benim olmazsa olmazım tereyağı… Her çeşidinden bulunduruyorum. Tuzsuzu, tuzlusu, organik olanı ve Fransız tarzını... Birçok şeyi ısı kullanmadan pişirmeyi çok seviyorum, menümüzde bolca el yapımı turşular, marinelenmiş ve fümelenmiş deniz mahsulleri gibi bir çok ürün mevcut. En çok kullandığım teknikler olarak bunları sayabilirim. Zeytinyağını da özel yaptırıyorum, Antakya’dan geliyor. Bu tarz ürünlerin gerçekten butik olması gerektiğini düşünüyorum.

Sürdürülebilirlik ve yerel malzemeler konusunda nasıl bir duruş sergiliyorsun?

Tabii ki de çok dikkat ettiğim bir husus da sürdürebilirlik… Yerel üreticilerden yerel malzeme almayı çok seviyorum. Benim için çok hassas ve çok kritik bir konu şu anda kullandığım zeytinyağı, sumak, nar ekşisi gibi hassas ürünlerin hepsini Antakya’dan getirtiyorum. Peynir grubunu Balıkesir’den, tahılları Güneydoğu Anadolu’dan, eti Balıkesir ve Çanakkale’den alıyorum. Manavım çok butiktir. Özenle seçmiş olduğum gerçekten işini doğru yapan yerel üreticiye destek olmak için satın almayı bu şekilde gerçekleştiriyorum. Sürdürebilirlik işimizin en vazgeçilmez parçası.

Özel yemekler hazırlarken klasik müzik dinlediğini biliyorum, müzik yaratıcılığını nasıl etkiliyor?

Evet özellikle Pavarotti aşığıyım… Çıraklık ve yeni yetişme dönemimde lakabım da zaten Pavarottiydi… Hem çok benziyoruz hem de hayranlıkla dinlediğim bir sanatçıydı Bunu şu şekilde test edebilirsiniz, her zaman yaptığınız yemeği bir kere de en sevdiğiniz şarkı eşliğinde yapmayı deneyin. Göreceksiniz ki daha lezzetli olacaktır.

Bu ilhamla yarattığın imza tabakların arasında favori tabağın hangisi? Bu tabağı favori olarak seçmenin nedenleri neler?

Çok imza tabağım var. Şu anda Perri Karaköy’de servis ettiğimiz Perli Şaşlık favorim. Enginar kalbiyle yorumladım ve altında dört çeşit narenciye kullanarak hazırladığım kadife gibi bir harika sos var. En yakın tarihteki favori yemeğim bu.

Misafirlerin yemekler hakkındaki geri bildirimlerini önemseyen bir şef olarak aldığın bu geri bildirimler, menünü ve tariflerini nasıl şekillendiriyor?

Geri bildirimler olumlu veya olumsuz olsun çok önemsiyorum. Her şefin bu konuyu çok dikkate alması gerekiyor. Geribildirim bazen size düşünemediğiniz şeyleri yaptırabilecek kapılar açıyor.

Senin için iyi bir şef olmanın tanımı nedir?

Önce annenin mutfağını sonra kendi kültürünün mutfağını özümsemek, çelik gibi sinirlere sahip, disiplinli, tutkulu, araştırıcı ve meraklı olmak. Ayrıca takım çalışmasına ve takım liderliğini de uygun olmak gerekir, bence bunlar yeterlidir.

Gastronomi alanında gelecekte gerçekleştirmek istediğin projeler nelerdir?

Bu konuda kendimi şanslı olarak görüyorum. İstediğim birçok şeyi gerçekleştirebildim, kendime ait restoranlarım da oldu birçok işletmeye danışmanlık da verdim. Şu anda da çok mutlu olduğum bir yerde çalışıyorum. Bir projem var şimdi çok erken ama ilerleyen dönemde onu da gerçekleştirmek istiyorum. Sadece deniz mahsulü servis edilen bir ocakbaşı konsepti.

Türk mutfağını uluslararası arenada tanıtmak için ne gibi adımlar atmayı planlıyorsun?

Bizi bu işi yapmamıza sevk eden en büyük kırbaçlayıcı husus bu… Avrupa stiline ve ürünlerine, diğer dünya mutfağı tarzlarına sadık olan şefler harici söylüyorum. Bence bizim mutfağımız dünyada ilk üçe girebilecek seviyede bir mutfak… Hem ürünleriyle hem teknik ve yöntemleriyle gerçekten çok değerli ve uçsuz bucaksız bir derya… Eminim ki çok uzak olmayan yıllarda Türk mutfağı hak ettiği değeri görecektir.