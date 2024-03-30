Bir ocakbaşından çok daha fazlası

Sözün özü dekorasyonu, servis kalitesi ve sunduğu geleneksel reçetesine sadık kalınarak hazırlanan lezzetleri ile Perran Ocakbaşı hasret kaldığımız ocakbaşı konseptinin yaşatmasının yanı sıra bir ocakbaşından çok daha fazlasını misafirlerine sunuyor.

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Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

rtartici@gmail.com

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Türkiye’nin ünlü kebap ustalarından Mehmet Keskin 22 yıllık tecrübesi ile Perran Ocakbaşı’nın mutfağında hem göze hem de damaklara hitap eden birbirinden özel lezzetlere imza atıyor.

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Kökleri Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık Meksika mutfağının ülkemizdeki temsilcisi Ranchero Restaurant Ailesi, şimdi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kadim kültüründen günümüze gelen yöresel lezzetleri, Perran Ocakbaşı’nda misafirleriyle buluşturuyor. Bölgenin yetiştirdiği ödüllü ustalardan Mehmet Keskin’in mutfak şefliğini yaptığı Perran Ocakbaşı, mönüsünde ağırlıklı olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü malzemelerle hazırlanan seçkin et yemeklerine yer veriyor.

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Çocukluğumda beri tercihlerim arasında ilk sıralarda yer alan ocakbaşı konsepti maalesef son yıllarda unutulmaya yüz tutmuştu. İstanbul genelinde bu konsepti yaşatan restoran sayısı neredeyse iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Yakası’nın gözde semti Caddebostan’da 2 hafta kadar önce açılan ve uzun zamandır hasret kaldığımız bu konsepte yeni bir soluk getirerek yaşatmak için yola çıkan Perran Ocakbaşı’nın mönüsünde yer alan birbirinden özel yöresel yemekler ile kebapları deneyimleme şansım oldu.

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Perran Ocakbaşı Caddebostan Kültür Merkezi ile aynı sokak üzerinde hizmet veriyor. Oldukça şık ama şık olduğu kadar da abartıdan uzak bir dekorasyonu var. Sandalyelerden, masalara, servis takımlarından duvarlarda kullanılan objelere kadar her şey özenle seçilmiş ve misafirlerini rahat ettirmek üzerine dizayn edilmiş. Kapıdan adım attığınız anda kendinizi evinizde hissediyorsunuz.

Işıklandırma bir çok restoranda göremeyeceğiniz kadar başarılı. Ne çok aydınlık ne de çok karanlık. Masadaki her detayı ve yemekleri net olarak görüyorsunuz. Işığın şiddeti gözünüzü hiç rahatsız etmiyor. Servis personeli oldukça ilgili ve her şeyden önemlisi servis ettikleri her ürün hakkında da kafanızdaki tüm sorulara cevap verecek kadar bilgili. Son dönemde bu kadar bilgili servis personeline hasret kaldığımızın altını özellikle çizmek istiyorum.

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Mehmet Şef ve ekibi tarafından hazırlanan menüde yer alan lezzetler arasında Lıklıkı Köfte olarak bilinen kokoreçli içli köfte Perran İçlisi, mangalda pişen bonfile etlerin tereyağı ve özel soslarla servis edildiği Kurabiye Kebap, ismini Urfa’nın Miftahizade lakâbıyla tanınan yerli bir ailesinden alan Miftahi Tas Kebabı ile yine mangalda pişen kıyma kebabına bonfile et sarılarak hazırlanan Dolama Kebabın başı çektiğini söylemeliyim.

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Perran Ocakbaşı mezelerde de oldukça iddialı. Pancar, nohut, kurutulmuş domates, gün kurusu kayısı ve fille bademle hazırlanan Perrane ile içerisinde semizotu, yeşil elma, süzme yoğurt, sarımsak ve tarhana kıtırı bulunan Mastave’yi ve Urfa’nın geleneksel mezelerinden olan Döğmeç’i geldiğinizde mutlaka denenmelisiniz.

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Söz konusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfağı olunca lahmacuna özel bir parantez açmak lazım. Perran Ocakbaşı’nda vegan dahil olmak üzere beş çeşit lahmacun menüde yer alıyor. Benim favorimin inceliği, kıtırlığı ve iç harcı ile Urfa Lahmacun olduğunu bilmenizi isterim.

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Kebaplara gelince Adana Kebap, Çöp Şiş ve Şaşlık gibi klasikler arasından tercih yapabilirsiniz ama ben Haşhaşlı Kebap ile Kurabiye Kebabı da mutlaka denemenizi öneriyorum. Ancak kebaplardan önce ciğer ve uykuluk da sipariş vererek burada yaşayacağınız deneyimi daha da unutulmaz kılabilirsiniz.

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Finalde tatlılar için yer ayırmayı ihmal etmeyin. Menü tatlı konusunda oldukça zengin ve Mehmet Şef de oldukça iddialı. Benim favorimin kesinlikle Peynirli Katmer olduğunu bilmenizi istiyorum. Sözün özü dekorasyonu, servis kalitesi ve sunduğu geleneksel reçetesine sadık kalınarak hazırlanan lezzetleri ile Perran Ocakbaşı hasret kaldığımız ocakbaşı konseptinin yaşatmasının yanı sıra bir ocakbaşından çok daha fazlasını misafirlerine sunuyor. Bu konsepti seven ve özleyen lezzet sev

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