Ulusal Gıda Kurultayı Toplanmalı!

Türkiye’nin gıda alanında çok ciddi sorunları var. Konuşulan sorunlar buzdağının görünen kısmı. İktidarın, iktidar partisine yaranmaya çalışanların maskelediği, "anlatsam da bir şey olmaz" diye düşünen, anlatmaktan çekinen yurttaşların, emekçilerin gördüğü sorunlar var. Bir de bir arada çalışmayı başaramayan mesleklerin gıda alanında açtığı bir gedik, bu gedikten giren lobiler var.

GIDA ALANINDAKİ BÜTÜN SORUNLAR ORTAYA DÖKÜLMELİ

Kurultaya giden yol iyi planlanmalı. Güven ortamı yaratılmalı. Yaşanan bütün ne varsa ortaya dökülmesi sağlanmalı. Bu birkaç günlük, ajanslara para saçılan, bol bol fotoğraf çektirilen bir toplantı olmamalı. On günler boyu sürmeli, gıda alanının bütün paydaşları bir araya getirilmeli.

Delegasyon sistemi bu toplantı için işlemeyecektir. Delegasyon sorunlu alanların ortaya çıkmasını engelliyor. Bir güç unsuru haline geliyor. Delegasyonlar kendi önceliklerini yaratıyor. Bunun önüne geçmek için kurultaya giden süreçte önce bölgesel toplantılar düzenlenmeli. Kurultay heyeti gıda alanındaki bütün paydaşlardan birer kişinin temsiliyetiyle oluşturulmalı.

Gıdanın temas ettiği bütün sinir uçları ve akademik alanlar bu toplantının doğal gündemi olmalı. Bütün meslek örgütleri, sendikalar, dernekler, emekçiler, akademisyenler ve diğer paydaşlar bütün üyeleri, bileşenleri, yol arkadaşlarıyla kurultayın doğal katılımcısı olmalı. Gündem üzerinde çalışma grupları kurulmalı. Grupların etkinliği sağlanmalı. Kurultay aşamasında da her bir katılımcıya aynı sürede aynı söz hakkı verilmeli.

ALINAN KARARLAR KANUNLAŞTIRILMALI

Ortaya dökülen bütün sorunlara karşı her bir paydaşın ayrı bir çözüm önerisi olacaktır. Bu noktada bilimsel temele dayandırılabilen öneriler haricindeki öneriler masadan kaldırılmalı. Masada kalan öneriler üzerinde de oy birliği sağlanmalı. Oy çokluğu bu toplantıda kutuplaşmayı artırabilir ve en doğru çözüm azınlığa düşerse göz ardı edilebilir.

Uzun, zorlu ve yorucu bir yolun sonunda alınan bütün kararlar eksiksiz uygulanmalı. Bunun için de kurultay kararların kabul edilmiş birer kanun teklifi olacağı bir düzenleme yapılmalı. Kurultayın da elli yılda bir toplanması, aynı şekilde çalışmaya devam etmesi sağlanmalı.