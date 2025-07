MasterChef Türkiye'ye Tarifleriyle Damga Vurmuştu! Ünlü Şef Hüseyin Kankaya'dan Altın Değerinde İpuçları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Yemek bir ödül olmalı” mottosunu işin felsefesine dönüştüren şef, yerel kodlarla dünya mutfağının tekniklerini harmanlayarak damakta iz bırakan lezzetler yaratıyor. Gelenekten kopmadan geleceği inşa eden bu vizyon, onu yalnızca bir şef değil, aynı zamanda Türk deniz mutfağının temsilcisi haline getiriyor. Kendisiyle gerçekleştirdiğim keyifli sohbetin en başında bu uzun ve lezzet dolu serüvenin köklerine uzanıyoruz…

Sofram Balık’ı 50 yılı aşkın süredir bir gastronomi merkezi haline getiren yolculuğundan bahseder misin? Bu süreçte seni en çok ne motive etti?

Sofram Balık'ı 50 yılı aşkın süredir bir gastronomi merkezi haline getiren yolculukta onları en çok motive eden unsurlar; Sofram’ a özgü inovasyon, kaliteden ödün vermeyen taze ürün anlayışı, misafirlerinin sadakati ve memnuniyeti, geleneklere bağlılıklarını korurken yeniliklere açık olmaları ve güçlü bir ekip ruhuyla aile ortamı yaratmalarıdır. Bu süreçte ağırladığım tüm misafirlerimin ‘Yemek Bir Ödül Olmalı’ mottomuzun içinde mutfağım ile hemfikir olmaları ve her hafta yeni bir Sofram inovasyonu beklemeleri beni en çok motive eden dolayısı ile 1750 çeşit deniz mahsulleri ve balık sunumu ile bu günlere gelen bir mutfağın içerisinde yer aldık. Sofram Balığın inovasyon mutfağı sadece bir ticari başarı hikayesi değil, aynı zamanda yemeğe, denize, lezzete ve insanlara duyulan tutkunun bir yansıması olarak damaklara ve hafızalara kazındı.

Deniz ürünlerinde 1.750 özgün reçete yaratmak büyük bir başarı. Yeni lezzetler tasarlarken ilhamı nereden alıyorsun ve yaratım sürecin nasıl işliyor?

Aslına hepimiz bu hayatı ‘Deneyimlemek’ için yaşıyoruz ve bu deneyimin en önemli parçalarından biri de yemek yemek, Sofram balık deniz ürünlerinde 1750 çeşit kendine özgü deniz ürünleri sunumu ile restoran ve mutfak hikayesinde bir deneyim merkezi olma tutkusu ilhamını inovatif sunumları hayal etme ve hayalleri rüyalarımız ile birleştirip (gerçekten rüyalarımızda bile mutfakta lezzetler hazırlıyoruz) yeni lezzetler yaratma sürecine katkı sağlıyoruz.

Türk mutfağında deniz ürünlerinin yeterince güçlü bir yer edinmediğini söylüyorsun. Bunu değiştirmek için hangi adımları attın ve gelecekte neler planlıyorsun?

Türk mutfağında deniz ürünlerinin potansiyeli oldukça zayıf ve geliştirilip mutfağımız ile entegre edilmesi gerekiyor bunu değiştirmek için Sofram Balık olarak izlediğimiz yol ve geleceğe yönelik planlar,1.750 özgün reçete başarısının ardındaki yaratıcı ve üretken felsefeyi yansıtıyor ve geleceğin öğrencilerine ilham kaynağı oluyor. Sofram Balık, bu adımlarla sadece bir restoran olmanın ötesine geçerek, Türk mutfağının deniz ürünleri algısını dönüştürmeye ve bu alandaki potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmaya çalışan bir gastronomi elçisi rolünü üstleniyor.

Geleneksel Türk lezzet kodlarını korurken tütsüleme, fermentasyon gibi dünya mutfağı tekniklerini nasıl entegre ediyorsun? Bu dengeyi kurarken hangi zorluklarla karşılaşıyorsun?

Sofram Balık gibi 50 yılı aşmış köklü bir restoranın, geleneksel Türk lezzet kodlarını korurken tütsüleme, fermentasyon gibi dünya mutfağı tekniklerini menüsüne entegre etmesi, hem büyük bir ustalık hem de cesaret gerektiren bir denge sanatıdır ve temel prensibimiz Türk damak tadına malzeme yaklaşımı, deneysel mutfağımız ve deneyimlerimizi aktarma çalışmaları ile güçlenmektedir. Bu dengeyi kurarken damak tadı çalışmaları, maliyet zarar ilişkisi, teknik bilgi ve ekipman gerekliliği içerisinde birçok zorluklar ile karşılaşsak ta sonuç olarak deniz ürünleri sınırlarını genişletme ve benzersiz lezzet deneyimleri sunmaya devam ediyoruz.

Restoranında her yemeğin bir hikayesi olduğunu vurguluyorsun. Misafirlerine sunduğun en özel hikayelerden biri nedir ve bu hikâyeyi nasıl hayata geçiriyorsun?

Sofram Balık’ta her yemeğin ayrı bir özelliği ve hikayesi var, aslında her biri bizim çocuklarımız, düşünün hangi çocuğunuzu bir diğerinden ayırabilirsiniz ki? Ayırmasak da en özel hikayelerimizden biri de soframın 50 yıldır kaynayan çorbasıdır fakat kemik çorbasından hazırlarız içerisinde lipsosş iskorpit ve kırlangıç balığının yalnızca kemik suyundan soframın 50 yıldır her gün sabah 11.30 itibarıyla kaynayan çorbasını hayal edin ya da çocukluğunuzda büyüklerimizin tavuğun kemik sularını, etin kemik sularında bize kaynatarak içirdikleri o vitamin deposunu düşünün. Biz de sizi 3 balığın yalnızca kemik suyundan yani içerisinde terbiye olmadan hazırlanmış bir kemik suyu çorbasının yanında kalkan ciğerinden pate ile tarama limon da pişmiş harika bir sardalya ile bir İspanyol bruschetta 'sını bir eşlikçi olarak afiyetle takdim ediyoruz. Hayatımızın yalnız geçmediğini ve hayatın eşlik edenlerle ve eşlikçilerle daha renkli daha keyifli olacağına inanan iki kardeşiz Dolayısıyla yemekte ve lezzetlerde eşlikçilere çok önem veririz ve bu ikili eşlikçi size bugüne kadar hiç tatmadığınız tattığınızda ise sizi kendine hayran bırakacak hikayesi ve lezzeti ile damaklarınızda iz bırakacak bir lezzet sunuyoruz

“Yemek bir ödül olmalı” mottosuyla hareket ediyorsun. Bu felsefe mutfak anlayışını nasıl şekillendiriyor ve menülerine nasıl yansıyor?

Biliyorsunuz ki haftada 7 gün var ve bugünlerin içerisinde restoranlarda yemek deneyimleri yaşıyoruz fakat günümüzdeki restoran mutfakları birbirine benzeyen lezzetleri sunan işletmelerle karşımıza çıkıyor ve biz farkında olmadan yemeğin içerisinde tarih, kültür ve bir doku bulamıyoruz yalnızca sosyalleştiğimiz, birbirine benzeyen ve yalnızca karnımızı doyurduğumuz sosyal alanlar oluyor. Dolayısıyla bizler yemeğin bir ödül olması gerektiği fikriyle yola çıkıyoruz ve Sofram Balık a özgü mutfağımızda deniz mahsullerinde bugün 1750 çeşit, belki önümüzdeki yıllarda 3500 çeşit ile misafirlerimizi ağırlayacağımıza inanıyoruz.

MasterChef Türkiye’de altı kez konuk şef oldun. Deniz ürünleri taco ve sarma gibi tariflerin büyük ses getirdi. Bu deneyimler şeflik kariyerine nasıl katkıda bulundu?

Evet, Hüseyin Kankaya MasterChef Türkiye’de altı kez konuk şef oldu, bu şeflik kariyerimde başarı ve ses getiren tariflerimin deneyimlenmesi, marka bilinirliği ve fark yaratma süresine Sofram Balık'ın sadece bir balık restoranı değil ayrıca yenilikçi tarifleri ile tanınan bir yer algısını güçlendirdi ve dünyanın dört bir yanından, lezzetlerimizi deneyimlemeye gelen misafirleri ağırladığımız bir mutfak harikası yaratma katkısına vesile oldu.

Sofram Balık, gastronomi turizminde önemli bir çekim noktası oldu. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen misafirlerin ilgisini nasıl kazandın ve bu uluslararası ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun?

Yemek Aslında hepimiz bir için bir ödül olmalı ve dünyanın birçok yerinden misafirler de damakta bu ödülü yakalayabilmek için Soframın lezzetlerini deneyimlemek için buraya geliyor bizim için çok büyük bir gurur kaynağı.

Kardeşin Kaan Kankaya ile çalışmak yaratıcı sürecini nasıl etkiliyor? Birlikte yeni lezzetler geliştirirken nasıl bir iş birliği yapıyorsun?

Kardeşim Kaan Kankaya ile yeni lezzetler geliştirirken, beyin fırtınası ve fikir paylaşımı, lezzet tadımı ve misafirlerimizin geri dönüşlerini sürekli deneme ve ortak bir mutfak ve kardeşlik tutkusunu dikkate alarak, mutfağın yalnızca yemek üreten bir yer değil aynı zamanda sürekli yenilenen ve paylaşımlı bir iş birliği ve bir yaşam felsefesi ortamı olduğunu birbirimize hatırlatıyoruz.

Restoranında servis öncesi yemeklere bir dakika saygı duruşu uygulaması oldukça dikkat çekiyor. Bu ritüelin ortaya çıkış hikayesi nedir ve misafirlerin tepkileri nasıl?

Evet bu özel yemeğin adı ‘’İtalyan Soslu Lipsos’’ ve hikayesi ise, İtalyanların pizzaroni sosu ile birlikte lipsos balığını eşliyoruz önünüze servis edilen kızarmış ekmeklerin üzerine bu lezzet takdim ediliyor ve ardından ortak bir karar ile, 0 ile 10 arasında ortak karar da sizin belirleyeceğiniz özel bir acı ile servis ediliyor, ardından üzerine Bolca karabiber eşlikçisi ile birlikte sunduğumuz bu lezzeti servisin bitiminden itibaren misafirlerimize bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz, yani yemeği bir dakika boyunca yemiyorlar, yemeğin önlerinde demlenmesini bekliyorlar ardından bir bütün halinde kesip afiyetle deneyimledikleri soframın ödül almış lezzeti “İtalyan Soslu Lipsos”un tadına keyifle bakıyorlar. Bu lezzet damaklarda adeta bir bahar havası yaratıp bugüne kadar hiç deneyimlemedikleri bir tadı ‘Yemek Bir Ödül Olmalı’ mottosu ile damaklarında adeta dans ettiriyorlar.

Sarı kanat lokum gibi ödüllü lezzetlerin yaratım sürecinde seni en çok zorlayan ve heyecanlandıran anlar nelerdi?

Yemek yalnızca damakta var olan bir değer değildir, ruh, zihin ve duygular ile deneyimleme davetidir. Bu hayatta kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet var ise o da sarıkanat lokumdur. Soframın en sevilen lezzetlerinden biri de ‘’Sarıkanat Lokum’’, hikayesi de kemiği, kılçığı, derisi komple ayaklanmış olan sarıkanat örgü modeli ile birbirine örülüp marine edilip, ızgaraya veriliyor. Lezzetin her bir paçası bir boğumdan oluşup size bir iddia da bulunan lezzetin tadına bakıyorsunuz. Sarıkanat lokumun iddiası ise, size dişlerinizi kullandırmadan, bir balığı yalnızca diliniz ve damağınız ile basıp yutacağınız bir lezzet efsanesi sunuluyor Çok ilginç ama gerçekten bir oyun gibi size dişlerinizi kullandırmadan bir balığı nasıl yiyeceğinizi deneyimletecek olan 50 yıldır ödül aldığımız bir lezzeti size sunuyoruz. Sarıkanat lokumu hikayesi ile birlikte sunduğumuzda aldığımız en büyük haz, anlattığımız hikâye ve hislerle misafirlerimizin damak ve zihinlerinde yaşattığımız deneyimde haz ve lezzette hemfikir olma duygusu diyebilirim.

Hedefin 1.750 çeşit lezzeti 3.500’e çıkarmak. Bu iddialı hedefe ulaşmak için hangi yenilikleri planlıyorsun ve ne tür zorluklar öngörüyorsun?

Evet, Sofram Balık'ın yani mutfağımızın 1.750 olan özgün mevcut deniz ürünü reçete sayısını 3.500'e çıkarmak gibi iddialı bir hedefi var ve bu yolda, öncelikle hayal etmeye ve hayallerimizi rüyalarımızdaki mutfağa entegre ederek, dünya mutfaklarından alacağımız ilham ile Türk mutfağı bileşimi, özgün konsept menüler, yeni malzeme tedariği ve yepyeni pişirme teknikleri ile deniz ürünleri ve gastronomi dünyasında hem ülkemizin hem de Sofram’ın mutfağının eşsiz yerini sağlamlaştırmak olacaktır.

Silivri Selimpaşa’da, İstanbul’un biraz dışında olmana rağmen global bir müşteri kitlesine hitap ediyorsun. Konumunun bu başarıdaki rolü nedir ve bunu nasıl avantaja çevirdin?

Sofram Balık'ın global bir çevreye hitap etmesindeki başlıca nedeni mutfağı servisi ve sunumları ile özgün bir restoran olması ile ilişkilendirebilir, evet bizler konum olarak İstanbul’un dışında kalmamıza rağmen İstanbul’da en iyiyim diyen bir çok işletmeden daha büyük bir başarı elde ettik; aslında merkezde ya da uzakta olmanızın pek bir önemi yok, eğer ki işinizi severek yaparsanız, gelen misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamayı başarır ve özgün sunumlar ile devam ederseniz Dünyanın bir ucunda olsanız bile sizi gelir bulurlar! Tıpkı “Sofram Balık” gibi.

Deniz ürünlerinde inovasyon yaparken sürdürülebilirlik ve doğaya saygı konusuna nasıl yaklaşıyorsun? Malzeme seçiminde nelere dikkat ediyorsun?

Sofram Balık olarak, deniz ürünlerinde inovasyon yaparken sürdürülebilirlik ve doğaya saygı bizim için mutfak felsefemizin temelini oluşturuyor. Yemeği sadece damak tadıyla değil, aynı zamanda etik değerlerle ve gelecek nesillere bırakacağımız mirasla da şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımımızı, malzeme seçiminden sunuma kadar her aşamada titizlikle uyguluyoruz, inovasyon anı veya mevcut lezzetleri güncellerken, her zaman sürdürülebilir kaynaklardan gelen malzemeleri kullanmayı ve doğanın bize sunduğu değerlere saygı duymayı önceliklendiriyoruz.

Sofram Balık’ın 100 yıllık bir restoran olma hedefinden bahsediyorsun. Bu vizyonu gerçekleştirmek için yeni nesillere hangi değerleri aktarmayı planlıyorsun?

Ülkemizde çizgisini ve kalitesini bozmadan 100 yılı aşkın süredir hizmet veren ve yurtdışından lezzetlerini deneyimleyen bir restoran olgusu hala oluşmadı, dolayısı ile hedefimiz kalitemizi ve sürdürebilirliğimizi inovasyon ile birleştirip gelecek nesillere denize ve doğaya saygılı, kaliteden ödün vermeyen, misafirperver, mutfakta zanaatkar, öğrenmeye açık, ekip ruhuna saygılı ve aile bilincinde olan, yalnızca teorik bilgiler ile değil bizzat mutfakta yaşayarak sorumluluk vererek yeni nesillere aktarmayı düşünüyoruz. Sofram Balık’ın yalnızca bir restoran değil; bu değerlerin biriktirildiği ve gelecek yüzyıllara taşınacak bir kültür oluşturmak hedefinde olan bir işletme olduğuna inanıyoruz.