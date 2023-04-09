Samantha

En beter yalnızlıklar kalabalığın içinde yaşananlardır. Kimse olan bitenin farkında değildir. Oysa hepimizin üzerine gelen sayısız kuş vardır. Birbirimizi umursamazlığımızla ve sevgisizliğimize kurda kuşa yem ederiz.

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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“Her”

2013, Spike Jonze

Animası yüksek biridir Theodore.

Sevme kapasitesi de sevme kalitesi de yüksek olması bundandır belki de..

Onu yapayalnız, soğuk ve gri bir dünyada ,aşkın ve tutkunun rengi kırmızı gömlekle görmemiz de mümkündür.

Sonra bir işletim sistemi satın alır.

Samantha.

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Kendi satın aldığı işletim sisteminden, bir üründen özür dileyecek kadar naif ve şeker şurup bir heriftir

Theodore.

Sonra işler harika gider.

Ve sonra işler sarpa sarar.

aşk her zaman sarpa sarar.

Zira Platon’un dediği gibi “Aşk ölümcü bir akıl hastalığıdır”

Theodore artık kıskançlığın ve ayrılığı rengi sarı gömlek giyer.

Aşk acısı çekerken onu önce kırmızı ışıkların önünde görürüz.

Sonra o ışık sarı ışığa dönüşür.

Aşkın rengi ayrılığın rengine döner.

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Yırtıcı bir kuş tarafından avlanır.

Yapayalnız ve son derece yaralanabilirdir.

Kalabalığın içinde yalnızdır.

En beter yalnızlıklar kalabalığın içinde yaşananlardır.

Kimse olan bitenin farkında değildir.

Oysa hepimizin üzerine gelen sayısız kuş vardır.

Birbirimizi umursamazlığımızla ve sevgisizliğimize kurda kuşa yem ederiz.

Samantha - Resim : 3

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