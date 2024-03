Happy Birthday Mr. “Baron of Blood”

David Cronenberg 15 Mart 1943te dünyaya geldi. Ebeveynleri entellektüel birikimi oldukça yüksek bir orta sınıf aileden geliyordu ve büyürken hep etrafında olan kitaplar sayesinde Cronenberg edebiyata ve bilime merak sardı.

Özellikle yeraltı ve bilimkurgu edebiyatından etkilendi. Üniversiteyi University of Toronto’nun bilim bölümünde okumaya başlayıp ilgisinin farklı yönde olduğunu fark ettikten sonra edebiyat bölümünde eğitimine devam etti.

Üniversitedeki bir arkadaşının kampüste çektiği bir kısa filmden etkilenerek kendisi de film yapımına merak sardı.

Bu dönemde en çok Fellini ve Bergman’ın filmlerini izledi.

Birkaç kısa filmin ardından ilk iki deneysel filmi Stereo ve Crimes of the Future’ı çekti. Yönetmenin külliyatının ana teması olan “beden ve bedenin uğradığı değişiklikler”e ilk bu filmlerle imza attı.

Ardından ise Kanada hükümetinin finansal desteği ile Shivers ve Rabid’i çekti.

Bu filmler ile birlikte Cronenberg adı korkunun alt türlerinden insan vücudunun uğradığı deformasyon ve mutasyonları konu alan “body horror” ile özdeşleşti.

Bu filmler istismar sinemalarında oynayabilecek kadar ticari olduğu gibi eleştirmenlerin de zamanla fark ettiği üzere olağanüstü bir zekanın ürünüydüler. Cronenberg, body horroru toplumsal değişim ve anksiyetelere dışavurmak amacıyla kullanır.

Bunları yaparken ise bir bilim adamı tavrı takınır, çünkü kendisinin de dediği gibi filmleri onun için bir deney gibidir.

En kişisel filmi The Brood ve bilimkurgu-korku harmanı Scanners’ın ardından Cronenberg kendisine kült bir kitle toplar.

Ardından medya ve teknolojinin birey üzerindeki psikolojik ve de fiziksel etkisini konu alan Videodrome ile birlikte büyük stüdyolarda filmler çekmeye başlar.

Bir bilim adamının deneyi sırasında yaşadığı bir aksiliğin ardından yavaşça bir sineğe dönüşmesini anlatan The Fly ile ise ana akım başarıya ulaşır.

Dead Ringers sonrası Cronenberg’ün filmlerinde korku ögeleri azalmaya başlar ve yerini tekinsiz, tuhaf dramalara bırakır ancak bu filmler bile yönetmenin soğuk sinema anlayışı ile beraber toplumsal ve Freudyen temalarını devam ettirir. Özellikle William S. Burroughs uyarlaması Naked Lunch, 1996 Cannes Jüri Ödülü sahibi ve araba çarpışmalarından cinsel haz alan bir topluluğu anlatan Crash, yönetmenin en efsanevi işlerinden bazılarıdır.

Viggo Mortensen ile çektiği A History of Violence ve Eastern Promises ile daha ticari bir yöne çekilse de bu filmler de özünde Cronenberg’dür.

Yönetmen uzun yıllardır beklenen “body horror”a dönüşünü 2022 yapımı Crimes of the Future ile yapar.

Şu an ise yeni korku filmi The Shrouds’u bitirme aşamasındadır.

P.S : Onu çok seven, Türkiye’nin gelecekte en büyük korku sineması yönetmeni olacağına inancım tam olan Sevgili Batu’muza teşekkürlerle.