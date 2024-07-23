Geçmeyen Boğaz Ağrısı, İnatçı Öksürük... Yeni Kovid Varyantlarında Bu Belirtilere Dikkat!

Kovidin yeni varyantları ülkemizde yayılmaya başladı ama bakanlık hala bu konuda bir açıklama yapmamakta ısrar ediyor. Çevrenizde grip ya da soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilerin kovid hastası olup olmadığını maalesef bilemiyoruz. Çünkü test yapılmıyor. Siz de son zamanlarda geçmeyen inatçı bir öksürük veya boğaz ağrısı çekiyorsanız, "FLiRT" ve "LB.1" adlı bu yeni kovid türlerinden birine yakalanmış olabilirsiniz. Çoğumuzun son birkaç haftadır soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteren bir arkadaşı veya aile üyesi vardır...

Artan seyahatler ve festivaller gibi büyük etkinlikler, virüsün daha kolay yayılabileceği kalabalık ortamlara yol açıyor. Çünkü maske takmak veya sosyal mesafe gibi yasal kısıtlamalar artık yok.

Bazı sağlık uzmanları ise FLiRT ve LB.1'in bağışıklıktan kaçabildiğini, bu nedenle aşı olan kişilerin hâlâ hastalandığını öne sürüyor.

YENİ FLİRT VE LB.1 VARYANTLARININ BELİRTİLERİ

FLiRT ve LB.1 varyantlarının semptomları genellikle daha önceki kovid suşlarının semptomlarına benziyor. Yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük, yorgunluk, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, kas veya vücut ağrıları, nefes darlığı, baş ağrısı ve burun akıntısı yer alıyor.

FLiRT ve LB.1 varyantlarıyla enfekte olan kişiler genellikle standart PCR testlerinde pozitif sonuç veriyor.

NE KADAR SÜRÜYOR?

Uzmanlara göre bu varyantın ömrü önceki varyantlarla aynı olacak.

Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız genellikle kendinizi izole etmeniz ve reçetesiz satılan ilaçlar kullanmanızı öneriyoruz.

NE YAPMALISINIZ?

Başkalarına bulaştırmamak için maske takın, dinlenin ve susuz kalmayın. Ayrıca reçetesiz satılan ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçları kullanabilirsiniz. Belirtilerinizi dikkatli bir şekilde izleyin ve kötüleşme hissedersiniz doktora gidin.

AİLEMİN YAKALANMASINI NASIL ÖNLERİM?

Kovidin yayılmasını önlemek için aşı ve takviyeleri güncel tutmak çok önemli. Düzenli el yıkama, virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olan en önemli önlemlerden birisi.

AİLE HEKİMİNE NE ZAMAN GÖRÜNMELİYİM?

Hafif semptomlar için dinlenme ve evde tedavi genellikle yeterli ve genellikle aile hekiminizi ziyaret etmenize gerek yok. Ancak nefes almada zorluk, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı veya sürekli yüksek ateş gibi şiddetli semptomlar yaşıyorsanız tıbbi yardım almak önemli.

Kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, KOAH gibi kronik hastalığı olanlar bu hastalığa yakalanırsa bir hastaneye başvurmalı.

SONUÇ

Kovid-19 enfeksiyonunun grip gibi yıllarca sürebileceği artık bir gerçek. Bu nedenle her salgın yapan hastalıkta olduğu gibi aşılamaya ara vermeden devam etmek gerek. Ayrıca yeni varyantların yaptığı salgını kısa sürede toplumla paylaşmak ve önlem alınmasını sağlamak gerek. Ancak görünen o ki sağlık yetkilileri bu salgını görmezden gelmeyi tercih ediyor. Aşılama ise neredeyse tamamen terk edildi, test yapılmıyor. Umarım yetkililer bu durumu düzeltmek için önerilerimizi dikkate alır.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz