Kafes

Yeni bir kimlik, yeni bir varoluş, yeni bir saflık ve hayat vadeder adam kadına...

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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Kim Ki-Duk imzalı Boş Ev filminin şarkısı, karakterlerin arasındaki gibi imkansız bir aşkı anlatır.

Mısır asıllı Belçika’lı şarkıcı Natasha Atlas’ın imkansız bir aşkı anlatan “Gafsa “ adlı şarkısı.

Sanki “imkanlı” bir aşk mümkünmüş gibi..

Bir başka eril kültürden ödünç almıştır yönetmen şarkıyı.

Hüzün de evrenseldir.

Kavuşamamak da.

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Müziği diegetic olarak kullanması, hele hele müziği çalanın adam olması, adamın kadına senin acını anlıyorum ve paylaşıyorum demesidir.

Yeni bir kimlik, yeni bir varoluş, yeni bir saflık ve hayat vadeder adam kadına.

Ama bu kadının zaten sahip olduğu, ancak yok saydığı, vazgeçtiği, vazgeçmeye zorlandığı bir varoluştur.

Zira kadının dolabından bir giysidir, adam bunu dışarıdan alıp getirmez.

Bu zaten değişimin kendi içinden başlayabileceğine dair Budist öğretiyle de örtüşür.

Bir kafesin yanındaki çıplak kadına çalar şarkıyı.

Şarkının adı manidardır.

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Gafsa\ Kafes

Zihnimde aşk rüzgarları esmeye başladı.

Diyecek ki: "Geri dön, kıymetlim,

Unut ayrılığı ve yabancılaşmayı."

Geri dön aşkım.

Sen benim aşkımsın,

Ama benimle olmak sana imkansız."

Ah gece...

Ah gözlerim...

“Hepimiz birinin kilidi açıp bizi özgür bırakmasını bekleyen boş evleriz.”

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Mehmet Sindel Arşivi

Justine 08 Ekim 2023
Bir Fellini başyapıtı 01 Ekim 2023
'Are you talking to me ?' 24 Eylül 2023
Vertigo 16 Eylül 2023
Ingmar Bergman - Dünyevi kutsallığın yüce müridi 10 Eylül 2023
Bir Patricia Highsmith uyarlaması: Carol 03 Eylül 2023
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