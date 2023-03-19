İyi ki doğdun Cronenberg

Dead Ringers.

1988

David Cronenberg .

Freudian alegorilerin karanlık prensi..

Beverly rolünde müthiş performansıyla Jeremy Irons.

Ve Elliot rolünde harika performansıyla Jeremy Irons...

Daha filmin jeneriğinde gördüğümüz grafik imgeler bize başınıza gelecekler var der.

Zaten bir David Cronenberg filminden başka ne bekleriz ki..

Şiddetin, günahın,cehennemin ve cinselliğin rengi kırmızıya fallik ve korkunç aletler eşlik eder.

Ameliyat aletinden çok ,stilize işkence aletlerine benzerler.

Canlı canlı ameliyat edilmiş bir kadın, ikiz iblislerin arasındadır.

Tam bir forshadowing...

Ama kadının tahtta oturan bir kurban olduğunu da fark ederiz.

Kutsal bir sunaktır orası.

Zira tıp ve hele de cerrahlık modernizmin kutsal tapınaklarından biri değil midir ?

Ve işte ikizlerimiz ana rahmindedir.

Henüz şeytan değiller...

Ancak bu aynı rahmi paylaşmada kaçınılmaz bir tekinsizlik var mı bunu düşüneceğiz film boyunca..

Siyam ikizlerine benzer bir imge görürüz.

Vücutları bir anomali sonucu birbirlerine bağlı olarak dünyaya gelen ikizler.

Daha film başlamadan, ekran kararmadan bir çocuğun ağzından şunu duyarız : “ Seks diye bir şey duydun mu ? “

Mesele , çocukluğumuz ve çocukluğumuzdaki cinsel tecrübelerimize dair bir yapının üstüne kurar kendisini.

İkizleri ilk gördüğümüzde farkederiz ki sadece bir örnek giyinmemişlerdir, toprak renkleri, ölümün renginde giyinmişlerdir.

Bu, ikizlere aynı kıyafeti giydirmek de çok sapkın bir adet değil midir ?

Kendisi olmak için öteki olandan ayrışması en gerekli ve en zor kişi olan bir ikizi, tam da kendi ötekisiyle aynı kılma çabası...

Adeta bir oyuncak ucube gibi paketleme zevksizliği.

Altında yatan pratik neden nedir ?

Aynı olsunlar ki , birbirlerini kıskanıp kavga falan etmesinler .

Tam uyumlu olsunlar..

Ama işte tam da bu , bir türlü ayrılamasınlar ve ayrışamasınlar noktasına götürür.

Delikanlıların hem çok bilgili, hem çok zeki hem de cinsellikle çok ilgili olduklarını görürürüz, ki malumunuz bu çok tehlikeli bir karışımdır.

Ve işte tam da onların “normal” çocuklardan farklı olduklarını görürüz bu sahnede.

“Normal” yaşıtları arkada sokakta top oynarken bizimkiler doğabilim ve seks konusunda araştırmalar yaparlar.

Bütün hayatları da bu iki konu üzerinde dönecektir.