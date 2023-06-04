İnsan olmak farkında olduğun Platon’un mağarasından çıkmaktır

Ve helikopter bizi buz tutmuş dünyadan bir cennet bahçesine getirir. Yeni bir Tanrı. Yeni bir canlı. Bu olmadı . Yenisini deneyeceğiz !..

Son Güncelleme:
Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

Tüm Yazıları

Ex Machina
Alex Garland, 2014
Film, başlangıçta özgür irade, bilinç ve duygu gibi özelliklerin insan eliyle üretilen bir yapay zekada olup olamayacağını tartışır.
İlk bölümde Turing testinden geçen, insanın özgür iradesini taklit eden ve duygusal tepkiler geliştiren bir yapay zeka tanıtılır.
Bunu evrimin yeni bir türü olarak gösterir.
Ancak devamında yapay zekanın bilişsel yetenekleri ve sahip olduğu bilgi sayesinde bunları geliştirmek yerine manipüle ettiği öngörüsü ile sonlanır.
Bu anlamda Eski Ahit’teki  yaradılış hikayesini film , finalinde yeniden üretir.

İnsan olmak farkında olduğun Platon’un mağarasından çıkmaktır - Resim : 1

Filmin ismini aldığı “Deus ex machina “ bir kurgu veya dramada beklenmedik, yapay veya imkânsız bir karakter, alet veya olayın senaryo akışı içinde beklenmedik bir yerde aniden ortaya çıkması, örneğin anlatıcının bir anda uyanıp her şeyin rüya olduğunu anlaması veya aniden ortaya çıkan bir meleğin sorunları çözmesi için kullanılan Latince kalıptır.
Birebir çevirisi "makineden tanrı" olup Antik Yunan tiyatrosunda bir tanrıyı canlandıran karakterin bir vinç (machina) yardımıyla yukarıdan indirilmesi anlamında kullanılmaktaydı.
Antik Yunan döneminde yazılan tiyatro eserlerinde, eser yazarlarının çok sık başvurduğu bir yöntemdir.
Hikâyenin gidişi öyle karmaşık, içinden çıkılamaz bir hal alır ki, artık yazarın üretebileceği ilginç bir çözüm kalmaz ve sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak da mitolojik tanrılar bir anda ortaya çıkarak olaya müdahale eder; ölmesi gerekeni öldürür, kurtarılması gerekeni kurtarırlar.

İnsan olmak farkında olduğun Platon’un mağarasından çıkmaktır - Resim : 2

Filmimizde de Tanrı olmaya özenenler ve makinadan yaratılmış Tanrılar görürüz.

Film, bir insanlığın durumu tasviriyle başlar...parçalanmış , flulaşmış bireyler görürüz.
Kendini kendi içine gömmüş, telefonda yaşayan bir insanlık...
Akvaryumdaki balıklar gibi insanlık...
Ve bir 4.duvar ihlali ile kendimizle yüzleşiriz.
Aşırı mutlu olduğunda bunu ünlemlerle cep telefonuna bağıran biz.
“Gooooool “ diye tweet atan biz
Teknoloji bizi özgürleştirdi mi yoksa daha mı iyi gözetlenmemizi sağladı ?
Artık kendimizi rafa gönüllü mü koyuyoruz ?

İnsan olmak farkında olduğun Platon’un mağarasından çıkmaktır - Resim : 3
Karakterimizi “seçilirken”, birinci olurken görürüz ama tam o anda bilgisayarların kıskacındadır
Sahte ofis alkışları altında bir neoliberal öznedir.
Hemen sonrasında , buzlaşmış  ilişkilerin olduğu buzlaşmış bir toplumdan, buzlaşmış bir doğaya keser kamera
Bir hiperzengine gitmekteyizdir.
Dünyada haddinden fazla ,çok fazla yer kaplayan bir hiperzengine...
Hiperzenginler hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Onları seviyor musunuz ?
Onların kurtarıcı olduğuna inanıyor musunuz ?
Onlara tapıyor musunuz ?
Umarım ki hayır.
Ancak şunu fark edelim..
Bu gizemli hiperzenginliğin yarattığı güçten tahrik oluyoruz.
Zira, kahramanlığın güçle alakalı olduğuna dair bir propagandaya maruz kalmışız fena halde.
Marvel evreninin süper güçlerinin kurtardığı dünyayı ,  artık Elon Musk gibi tipler kurtaracak.
Ve onların Elysium’da kuracağı koloniyi biz aşağıda kalanlar zombiler gibi kıvranarak can çekişirken alkışlayacağız..
Filmin bu sahnesi neye gıpta ettiğimiz ve neyi arzuladığımızda ilgili bize tutulmuş bir aynadır.
Ve helikopter bizi buz tutmuş dünyadan bir cennet bahçesine getirir.
Yeni bir Tanrı.
Yeni bir canlı.
Bu olmadı .
Yenisini deneyeceğiz !..

İnsan olmak farkında olduğun Platon’un mağarasından çıkmaktır - Resim : 4

Son Güncelleme:

Mehmet Sindel Arşivi

"Sıradan adamın hikayesi" 27 Mayıs 2023
Bir kusursuz senfoni : "Tar" 21 Mayıs 2023
Suçlar ve Kabahatler 13 Mayıs 2023
Takva 07 Mayıs 2023
Yaşasın Cleoların bayramı!.. 29 Nisan 2023
Bir büyüme öyküsü 22 Nisan 2023
Mehmet Sindel Tüm Yazıları
Yazarlar
Muzaffer Ayhan Kara
Muzaffer Ayhan Kara Muhalefetin ıskaladığı kritik seçim: Yanlış yanlış üstüne 
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Geleceğimizi tehlikeye atmadan üretmeliyiz
Nuri Günay
Nuri Günay Kaybedenler tamam da kazananlar niye mutsuz?
Mete Yolaş
Mete Yolaş Çiftçinin, besicinin, gıda emekçisinin kalbine dokunabiliyor muyuz?
Melda Onur
Melda Onur Pazara kadar olmasın
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir! e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin!
8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler 8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı Seks fantezisi ölümle sonuçlandı