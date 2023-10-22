“ Aşk, ölümcül bir akıl hastalığıdır. “

“Her”

Spike Jonze

Theodore .

Ve Samantha.

Samantha, Aramice’de “iyi dinleyen “ demektir.

İbranice’de de Tanrı’nın adı anlamına gelir.

Her iki isim de çok anlamlıdır.

Theodore’u çok iyi dinleyecek ve Theodore bu nedenle ona taparcasına aşık olacaktır

Theodore ismi de Yunanca ‘dan gelir ve “Tanrı’nın lütfu anlamına “ gelir.

Hakikaten şeker şurup ,lütuf gibi adamdır.

Lakin hikayemizin sonuna gelindiğinde görürüz ki,

Yapay zeka sevme kapasitesine sahipse, yapay zeka özgür istence sahip ise, o zaman yapay zeka terk edebilir de...

Samantha gidince , Theodore eni konu panikler.

Hızla irtifa kaybeder.

Ve bir karanlığa düşer.

Sembolik olarak ayağı tökezler, düşer.

Gözlüğü savrulur, bakışını kaybeder .

Bütün bu süreçte Theodore sarı gömlek giyer.

Sarı , hem kıskançlığın rengidir hem de ayrılığın.

Düşmeye devam eder.

Bu terk edilme, onun için Cehenneme iniş demektir.

Samantha’nın sesini duyduğu an Cehenneme düşüş durur.

Geri döner ve tekrar yükselmeye başlar.

Aslında Samantha bir işletim sistemi olarak Theodore’un parmaklarının ucundadır.

O düğmesini çevirirse çalışır.

Oysa ki gerçekte, Theodore tamamen Samantha’nın olmayan parmaklarının ucundadır.

Ancak aşağı mı insin , yukarı mı çıksın bilemez.

Bir yukarı, bir aşağı debelenir durur.

Samantha onunla mıdır, yoksa gitmiş midir ?

Samantha ona inandırıcı olmasa da ikna edici bir cümle söylediğinde bile kendini güçlü hisseder.

Kandırılmaya muhtaçtır

Kamera dakikalardır yaptığının aksine onu alttan çeker.

Ancak bu güçlü olma anı , bu his aldatıcıdır.

Tünelin çıkışında bir ışık değil adeta bir duvar görürüz.

Tavan onu ezmektedir ve yüzü karanlıktadır.

Yapay zeka aldatırsa, yapay zeka yalan da söyler.

Theodore metaforik olarak çöker.

Samantha “biz” der.

O bunu söylerken farkında değildir.

Ama yeni bir “biz” oluşmuştur.

Ve Theodore’a karşı yaptığı gerçek aldatma da budur.

Theodore nefes alamaz.

Koştuğu için değil, metaforik olarak endişe ve kaygıdan dolayı alamaz.

Birden fazla grubu vardır Samantha’nın

Artık baktığı her erkekte Samantha’nın seviştiği ,sevişmekte olduğu, ya da sevişebileceği ya da sevişeceği bir beden ve /veya bir zihin görür .

Theodore beni aldatıyor musun diye sorar.

Sorarken cevabı bilir.

Yaptığı şey, bildiğini bilmek ihtiyacıdır.

Daha önceki bir sahnede okuduğu kitabın adını hatırlarız : “Bilineni bilmek “

Samantha aslında bir open book/açık kitaptır.

Theodore ‘u esas aldatan Samantha değildir , o açık kitabı okuyamayan Theodore olmuştur.

Arkadaki çıkışa baktığımızda görürüz ki,

artık orası tamamen blokedir.

Theodore için çıkış yoktur.

Platon’un da dediği gibi :

“ Aşk, ölümcül bir akıl hastalığıdır. “