“Afiyet Olsun Mr. Lecter”

Hannibal Lecter ,iyinin ve kötünün ötesindedir. İnsanın güç istencinin vücut bulmuş halidir.

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Mehmet Sindel

Mehmet Sindel

mehmet@elisdt.com

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Kuzuların Sessizliği

Sinema tarihinde en önemli  beş Oscar ‘ı birden kazanan üç filmden biri .

En iyi (film, senaryo, yönetmen, kadın oyuncu, erkek oyuncu)...

Bu başarıya ulaşabilmiş diğer iki film unutulmaz “One Flew Over the Cuckoo’s Nest “ ve 1934 yapımı “It Happened One Night “.

Kesinlikle daha fazla gibi görünse de, Sir Anthony Hopkins ve Jodie Foster birlikte sadece dört sahneyi paylaşıyorlar.

Buna şaşırıyoruz çünkü karşı karşıya geldikleri sahnelerde o kadar nefis performanslar izliyoruz ki , hem filmde hem de hala zihnimizde müthiş yer kaplıyorlar.

Kariyerinde başka önemli bir film çekemeyerek bizi şaşırtan yönetmen Berlin gümüş ayı Jonathan

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Demme aynı zamanda Berlin’de Gümüş Ayı’yı da kazanıyor.

Ve tabii ki akıl hocalarının en korkunç ve cazibi ve akıl hastası olanı..

Hannibal Lecter gerçek hayatta Alfredo Treviño adlı Meksikalı bir doktora dayanmakta.

Lester’ın meselesi şudur :

Ben elitim, üstünüm, sofistikeyim.

Siz hepiniz sıradan,basit canlılarsınız.

Bu bizi Nietszche’ye götürür.

Ve onun “güç istenci “ düşüncesine..

“Afiyet Olsun Mr. Lecter” - Resim : 2

Şöyle buyurur Nietzsche  : 

“İşte bu benim Dionyssos tarzı dünyamdır; benim iki kat haz veren gizemli dünyam; 
benim, çemberin zevki bizzat bir hedef durumuna gelene kadar hedefi olmayan ‘iyinin ve kötünün ötesinde’liğimdir.

Bu dünya güç istencidir- ve başka hiçbir şey değildir!

Ve siz kendiniz de bu güç istencisiniz-- ve başka hiçbir şey değil! “

Hannibal Lecter ,iyinin ve kötünün ötesindedir. 
İnsanın güç istencinin vücut bulmuş halidir.

“Hayatının anlamını yitirmiş insanlar” der Viktor Frankl, “doğrudan hazzın, gücün peşinde koşmak gibi bir yanılgıya düşer ve mutsuz olurlar.” 

“Afiyet Olsun Mr. Lecter” - Resim : 3

Doğrudan hazzın peşinde koşan insan, mutlu olmak için gerçek bir neden bulmaya çalışmayı bırakır ve ruhsal sıkıntıların kucağına düşer. 

Frankl der ki insan en derininde ve son tahlilde ne Freud’un haz istenci, ne de Nietzsche ‘nin güç istenciyle doludur. 

İnsanın temel itkisi anlam istencidir. 

Clarice anlam istenciyle doludur.

Biz , haz istenci, güç istenci ve anlam istenci ile doluyuz.

Temel çatışmamız da budur.

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