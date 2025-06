Milyonlarca İranlı Türkiye’ye mi Gelecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şubat 1979’da binlerce yıllık devlet geleneğine sahip İran’da “İslam devrimi” yaşandı. Şah ülkeden kaçtı. Yerine İslam Devleti kuruldu. Ve Türkiye akılalmaz bir göç hareketine maruz kaldı.

Yeni rejim kanlı bir şekilde idam sehpaları kurdu. İnsanlar meydanlara getirilen vinçlere asıldılar. Maalesef her devrim kanlı oluyor. Başına hangi sıfatı yazarsanız yazın. Kendine özgü bir sistem kuruldu.



Eski rejimin yetkilileri, askerleri, zenginleri yani kısaca elitleri yeni devrim tarafından ezildi. Başlarına gelecek tehlikeyi hissedenler de en yakın olarak Türkiye’ye sığındı. Yüz binlerce bürokrat, toprak sahibi, hanedan mensubu ve asker aileleriyle birlikte. Bir de üzerine Irak’ın diktatörü Saddam sudan bir bahane ile İran’a saldırınca ortalık iyice karıştı. Saddam her kısıtlı zekadaki diktatör gibi sağlama hesabı yapamamıştı. Yanlışlığı yıllar sonra ortaya çıktı.



Bize gelenler iyice arttı. Aslında kaçan İranlıların en zenginleri değillerdi. Orta hallilerdi. Çünkü zenginleri zaten Amerika’dan vize alabilmişlerdi. Doğrudan oraya gittiler. Biraz daha az zenginleri Avrupa’ya girebildiler. Bize kalanlar ise orta sınıftı.



80’li yılların ortasında Türkiye’deki İranlı sayısı 2 milyonu bulmuştu. Şimdi yaşadığımız Suriye sığınmacılarından farklı böylesi tepkiler hiç yaşanmamıştı. Bence bu gelenlerin daha zengin ve eğitimli, orta sınıf bürokratlar olmaları bu duruma sebepti. Türkiye’de neredeyse kiralık ev hiç kalmadı.



Hepsi de Amerika veya Avrupa’ya gitmek istiyordu. O zamanlar birçok haber yapmıştık bu durumla ilgili. Bir yandan iki komşunun savaşı, diğer yandan eskiyi düşman gören bir “Devrim.” Yıllar içinde İranlılar azaldı, azaldı. Önemli bir kısmı Amerika’ya gitti. Bir kısmı ülkesine geri döndü.



Şimdi İran-İsrail savaşının benzer bir durum yaratmasından korkuyorum. Kimileri bölünmüş bir İran hayal ediyor, kimileri rejimi değişmiş. Her iki halde de milyonlarca İranlı Türkiye’ye akacak. Üstelik bu kez gelenleri Amerika veya Avrupa’da almayacak.