Radarlar Hız Tuzağı mı?

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Malum bayram geldi. Herkes memleketlerine veya tatillere gidiyor. Ve ortalık yıkılıyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı her yere ama her yere radar koymuş. Halkın en çok şikayet ettiği radar olması değil. Adeta tuzak kurar gibi köşelere saklanması radarların. Ve otoyoldaki hız sınırının aniden 90’a, 70’e, 50’ye, 30’a inmesi. 30’un dibinde de bir başka radar daha olması.

İçişleri Bakanı gelen eleştirileri yanıtladı ve dedi ki: “Nerede olduğunu söylemiyorum radarların ama şu yolda şu kadar var bu yolda bu kadar var.”

Peki soru şu: Sayın bakan niye radarların nerede olduğunu söylemiyorsunuz? Diyelim ki vatandaş orada radar olduğunu biliyor ve oradan geçerken yavaşlıyor. Bunun ne zararı var? Amaç o bölgelerde hız yapılmasını engellemek değil mi? Eğer amaç para kazanmaksa şu anda yaptığınız uygulama doğrudur. Çünkü vatandaşa çok ağır cezalar kesiliyor. Ve bu cezaların artması da bekleniyor. Ama amaç hız yapılmasını engellemek ise lütfen o radarların yerlerini açıklayın.

Size kendimle ilgili bir örnek vereyim. Geçen yıl ve ondan önceki yıl İspanya’da tam 4000 kilometre araba kullandım. İlkinde Madrid’den çıkıp Malaga‘ya kadar Endülüs Bölgesi; oradan doğuya sapıp Alicante, Valencia üzerinden Barcelona. İlk tur 2500 km. Ve sıfır cezaydı. İkincisi Madrid‘ten çıkıp kuzeye Bilbao‘ya; Bilbao‘dan tekrar Zaragoza üstünden Valencia; Valencia’dan Madrid’e yaklaşık 1500 kilometrelik bir yol. Ve yine sıfır ceza.

Niye biliyor musunuz? Çünkü İspanyol devleti tam da benim dediğim gibi yapmış. Arabaya biniyorsunuz. Yol sistemine gideceğiniz güzergahı yazıyorsunuz 300 km ötedeki hız radarın yerini bile gösteriyor. O bölgeden geçerken sakin sakin gidiyorsunuz. Bu 4000 kilometrelik iki parça halinde iki hafta süren bu yolculukta tek bir kaza bile görmedim. Bırakın kazayı çizilmiş araba bile görmedim. Buna karşılık her şey büyük düzen içinde sürüyordu.

Bu anlattığım İspanya örneğinden de anlaşıldığı gibi amaç vatandaşın hız sınırlarına uymasını sağlamak ise çok rahat bir şekilde sağlanıyor. Ama amaç vatandaşa para cezası kesmek; buradan da bir gelir elde etmek ise maalesef çok büyük tepki çekiyor.