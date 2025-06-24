Diyet Depresyonuna Dikkat: Kalori Sayarken Ruh Sağlığınızı Kaybetmeyin!

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Kilo vermek için düşük kalorili diyetler sıkça tercih ediliyor. Ancak yeni bir araştırma, bu tür diyetlerin depresyon riskini artırabileceğini, özellikle de erkeklerde ve fazla kilolu bireylerde daha belirgin olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMA NE DİYOR?

Kanadalı bilim insanlarının yaptığı çalışmada, 28.525 yetişkinin beslenme alışkanlıkları ve ruh sağlığı verileri incelendi. Katılımcılar dört gruba ayrıldı:

Kalori kısıtlayanlar (günlük ihtiyacın altında beslenenler)

Belirli besin gruplarını kesenler (karbonhidrat veya yağdan fakir diyet yapanlar)

Doktor tavsiyeli diyet uygulayanlar (DASH diyeti gibi)

Hiç diyet yapmayanlar

Sonuçlar, kalori kısıtlayanların diğer gruplara göre daha yüksek depresyon belirtileri gösterdiğini ortaya çıkardı.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENİYOR?

Fazla kilolu bireyler, kalori kısıtladıklarında daha yoğun depresif belirtiler yaşıyor.

Erkekler, besin kısıtlaması yaptıklarında hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha olumsuz etkileniyor.

NEDEN DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER DEPRESYONA YOL AÇABİLİR?

1. Beyin kimyasını bozuyor

Vücut yeterli enerji alamadığında, mutluluk hormonları olan serotonin ve dopamin üretimi azalıyor.

Özellikle:

B12, folik asit, omega-3 ve demir eksikliği depresyon riskini artırıyor.

Kompleks karbonhidratların yetersiz alımı, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor.

2. Stres hormonlarını artırıyor

Aşırı kalori kısıtlaması, vücutta kortizol (stres hormonu) seviyesini yükseltebiliyor. Bu da:

Kaygı bozuklukları,

Uyku problemleri,

Sinirlilik hali gibi sorunlara yol açabiliyor.

3. Sosyal ve psikolojik etkiler

Katı diyetler:

Sosyal yaşamı kısıtlıyor (arkadaşlarla yemek yiyememe, sürekli "yasak" yiyeceklerle mücadele).

Takıntılı yeme davranışlarına yol açabiliyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN NE YAPMALI?

Dengeli beslenin:

Protein, sağlıklı yağlar, tam tahıllar ve sebze-meyveye diyetinizde yer verin.

Açlık hissini kontrol etmek için lifli gıdalar tüketin.

Yavaş ve kalıcı değişiklikler yapın:

Haftada 0,5-1 kg vermek idealdir.

Şok diyetler yerine, uzun vadeli sağlıklı alışkanlıklar edinin.

Ruh sağlığınızı ihmal etmeyin:

Diyet yaparken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bir uzmana danışın.

Egzersiz yapmak, hem kilo vermeye hem de mutluluk hormonlarının artmasına yardımcı olur.

Yapılmaması gerekenler:

Günde 1000 kalorinin altında beslenmek.

Tek tip beslenmek (sadece protein veya sadece sebze tüketmek).

Kendini aç bırakmak yerine, doyurucu ve besleyici öğünler planlamak daha etkilidir.

SON SÖZ

Kilo vermek isterken ruh sağlığınızdan ödün vermeyin. Sürdürülebilir ve keyif alarak uygulayabileceğiniz bir beslenme planı, hem bedeninize hem de zihninize iyi gelecektir.

"En iyi diyet, sizi mutlu edendir!"

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz