Hatice Turhan Yazdı: İmamoğlu'nun Cezası Onanırsa Ne Yapacak?

İmamoğlu cephesinde çok ciddi ve derin bir çalışma var. Artık kendisini aday olarak görüyor. Şimdi sizlere ekibinde ele alınan konuları anlatacağım. Haberiniz olsun çoğu bilgi ilk kez gün ışığı görüyor

Dediğim gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu artık kendisini aday olarak görüyor. Hesap ettikleri tek risk ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmak istemesi. Son raddede CHP Genel Merkezi’nin yanlarında olduğunu düşünüyorlar. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’nun devrildiği kongre öncesi varıldığı iddia edilen anlaşmaya uyar görünüyor. Yani Mansur Yavaş’ın eli zayıf.

Yavaş’ın yüzde 8-9 civarında olan DEM seçmeni oylarını almakta zorlanması handikap. Son yerel seçimlerde aldığı oy sayısı ise 1,5 milyon. Belediye’nin elindeki bütçe de düşük. Malum Ankara, İstanbul’a göre çok küçük.

İmamoğlu ise 4,5 milyon oy aldı. Yönettiği para da çok daha büyük. Üstelik hem Genel Merkez, hem de şehirli DEM seçmeni yanında görünüyor.

Peki, ya mahkemeden yani Ahmak davasından İmamoğlu’na bir ceza çıkar ve siyasi yasağa girer ise. İmamoğlu cephesinde istinafta da olumsuz bir sonuç çıkarsa davanın Yargıtay sürecinin seçimlere kadar bitmeyeceğine inanılıyor.



İmamoğlu’nun tüm hazırlığı eğer istinafta olumsuz bir karar çıkar ise Anadolu yollarına düşmek. İl, il ve neredeyse ilçe ilçe gezmek. Böylece hem adaylığını pekiştireceğini, hem de halkı arkasına alacağını düşünüyor. Hazırlıklar başladı bile. Gidilecek yerler belirleniyor.