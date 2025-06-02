Korsan Kumar Bir Milli Güvenlik Sorunudur

"Yılda 50 milyar dolar" tahmin ediliyor. Tam 50 milyar dolar vatandaşın cebinden alınıp, yurt dışına, kumar baronlarına veriliyor. Ülkenin ekonomik sistemi ile oynanıyor. Devlet fakirleşiyor, vatandaş yokluk çekiyor.



Aile dramlarına sebep oluyor. Yaş sınırı yok. Ortaokul öğrencilerinden emeklilere kadar her isteyen oynuyor. Cazip teklifler, internet reklamları, SMS’ler, olmadı telefonla tek tek aramalar.



Artık korsan kumar işi lokal bir mahalle kabadayısının kahvehanesinin köşesinde oynattığı kağıt oyununa benzemiyor. Uluslararası organizatörlerin, bir başka ülkeyi sosyal ve ekonomik olarak yıkmak isteyen gizli servislerin elinde.

Bu derece yaygın bir organizasyonun yerel işbirlikçiler olmadan yürütülmesi imkansız. Bu işbirlikçiler sokakta, bankalarda, polis merkezlerinde ve hatta adliyelerin içinde de olabilir.



Üniversite öğrencileri IBAN kiralıyor. Oradan başına ne geleceğini bilmeden kara para transferine aracılık ediyor.



Evet, korsan kumarın bir milli güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyorum. Çünkü son yapılan iki operasyonda da gözaltına alınan iki kişinin de ulusal televizyon kanallarının olması tesadüf değil.



Erkan Kork’un Flash TV’si zaten kayyum altında. Son gözaltına alınan Papara sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bir kanal sahibi olduğu biliniyor. Ona henüz el konmadığı için adını vermeyeyim.



Görülüyor ki, kumar baronları ülke yönetimine doğrudan bağlantı istiyorlar. Eğlence kanalı değil haber içerikli kanal kurmak istemelerinin sebebi de, kara paradan gelen güçleriyle ülke politikasını belirlemek. Kendilerine bir koruma zırhı oluşturmak. Bunun için her şeyi yaparlar.



Bu durum ülke güvenliği için hayati kıymette. Tam da bir milli güvenlik sorunu. Devlet de bu durumun farkında ki birbiri ardına operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlar, Türk aile yapısını bozan, ekonomiyi yaralayan bu kumar baronlarının, medya gibi, finans gibi alanlardan temizlenmesi için önemli. Özellikle finans alanında henüz fark edilmeyen sahipliklerin belirlenmesi, gelecekte yaşanacak sızıntıların daha şimdiden önlenmesi için de çok faydalı.