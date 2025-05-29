Mehmet Şimşek’in Sihirli Değneği Yok

Kolay mı olacak zannediyordunuz? Yendi, harcandı, bitti. Pandemi, deprem. Yükselen kamu harcamaları. Seçim öncesi yüksek maaş artışları. Suriye baskısı. Para basarak Con Ahmet'in devridaim makinesi döner mi zannettiniz. Erke dönergeci mi bu?

Elbet bir bedeli olacaktı.

Peki gelinen noktanın suçlusu Mehmet Şimşek mi?

Gelin tersten düşünelim. Şimdi Mehmet Şimşek olmasaydı ne olacaktı? “Daha iyi olacaktı” diyen bulunur mu? Zannetmiyorum. Bu hale nasıl geldi ayrı bir tartışma.

Şimşek öncesi düzen devam etseydi yaşanacakları size anlatayım. Delirmişcesine yükselen bir enflasyon. Hiç durmadan çalışan para matbaası. Saatlik belirlenen mal ve hizmet fiyatları. Doları bitmiş bir Merkez Bankası.

Unuttunuz galiba CDS yani Türkiye'nin kredi notu kaçtı?

Şöyle anlatayım. Bize para verecek olanların istediği risk primi kaçtı? 893. Tam 893'tü. Şimdi kaç 300'ün altına indi. Bu bile aksi durumda ne halde olacağımızın matematiksel karşılığı.

Halkı zorlayan hiçbir politikayı sevmem. Ancak kitle dalkavukluğunu da sevmem. Çocuğunuz istiyor diye sırf şeker ile besleyemezsiniz.

Faiz yüksek. Piyasa daralıyor. Dar gelirli sıkıntıda. Esnaf- tüccar nefes tutma egzersizi yapıyor. Ancak bunun kurtuluşu, "Bakan’ı yollayalım, eskiye dönelim" kolaycılığı değil. Eğer o işe yarasaydı daha önce yarardı. Böylesi bir durumun uluslararası piyasalarda yaratacağı etkiyi düşünmek bile istemem. Bir anda piyasalar karışır, azıcık dolarımız pipetle çekilmiş gazoz gibi yok olur. Hoop CDS'ler yine havada.

Hayatı boyunca enflasyon çekmiş, enflasyon ile boğuşmuş biriyim. Maalesef tek bir adımda acısız kurtulma şansımız yok. Siyasiler için de rafta duran bir sihirli değnek yok. İstedikleri zaman "Hokus pokus" yapamazlar.

Dediğim gibi. Neden bu duruma düştük tartışırız. Saatler sürer. Sonuca da varılmaz. Ancak şöyle düşünün. Kalp krizi geçiren bir hasta var önümüzdeki sedyede. Önce kalbi tekrar çalıştıralım. Sonra bu krize neden olan şeylerin muhasebesini yaparız. Çünkü inanın, keşke sigarayı bıraksaydın demek hastayı sedyeden kaldırmaz.