Görüngü: Çağırdığımız hayaletler

“Saklayabilseydim zamanı bir şişenin içinde

Yapacağım ilk şey

Sonsuzluk bitene kadar

Saklamak olurdu her bir günü

Sırf seninle birlikte harcayabilmek için”

Sagrario, Jim Croce’un Time in a Bottle adlı plağını koyduğunda, yıllar önce ölen Carlos'un onu ziyarete geldiğini düşünür. Haksız da sayılmaz. Bazı şarkılar hayaletleri getirebilir. Gözümüzde canlanan imajlar, elimizden tutup bizi geçmişe sürükler... Peki hangisi daha zor? Geçmişi unutmak mı, onunla yaşamak mı?

GÖRÜNGÜ

Sagrario, Palomeque ve Paz, paranormal olayları araştıran ekibin üyeleridir. Görüngü/Fenomen adı verilen bulguları ekibin lideri Peder Rueada’ya danışırlar. Rueda araştırma yapmak için gittiği evde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Bulunduğunda bilinci kapalı haldedir ve hastaneye yatırılır. Pederin başına neler geldiğini çözmek için Hepta üyeleri, onun son ziyaret ettiği eve gider. Burada, annesi tarafından şiddete uğrayan Down sendromlu bir kız ile karşılaşır ve ona yardımcı olurlar. İlginç bir olay olmadığını düşündükleri sırada apartmandan tuhaf sesler gelir bunun üzerine eve tekrar giderler ve Rueda ile aynı tuzağa düşmüş olurlar.

Yönetmenliğini Carlos Therón'un yaptığı Görüngü, Netflix'te yayınlanmakta olup, gerçek Hepta üyelerinin hikâyesine değiniyor.

HÜZÜNLÜ VE TEHLİKELİ

Travma “dile getirilemez” olandır. Dehşet verici olayları çoğu zaman akıldan çıkarmak isteriz. Fakat bazı hadiseleri en derinlere gömsek de, uzun süre saklı tutamayız. Bu sebeple çağırdığımız hayaletler bir travmanın belirtisidir. Sagrario, Carlos’u unutamayacağını düşünürken kendine bir çıkış yolu arar ve nihayetinde hayaletinin onu ziyaret ettiğini düşünür. Kabullenemediği bu acıya direnç gösterip farklı bir gerçeklik yaratan Sagrario, hüzünlü ve bir o kadar da tehlikeli tercihler yapmaktadır. Hayaller aleminde gerçekler görünmez olurken, yaşadığı her yeni günü geçmişle takas etmektedir. Hem hayata tutunur hem de ondan kopar. Hepta Grubu'nun incelemiş olduğu son vaka film için referans olur ve grubun işleyişini nispeten yüzeysel olarak ele alan bir hikaye sunulur.

HEPTA GRUBU

Hepta Grubu, 1987'de Madrid'de paranormal olayları bilimsel olarak araştırmak isteyen Peder Pilón tarafından kurulmuştur. Grubun üç ana üyesi Sol Blanco-Soler, Piedad Cavero ve Paloma Navarrete’ dır. Filmde yer alan ana karakterler için bu üçlüden ilham alınmıştır. Peder Pilón, grup üyelerinin çok yönlü olmasını istemiş, medyum, eczacı gazeteci, psikolog, bilgisayar bilimcisi ve nükleer fizikçiden oluşan bir ekip kurarak yaklaşık otuz yıl çalışmalarını sürdürmüştür.

Filme baktığımızda, ellili yaşlarında üç kadının, vatkalı ceketlerle hayalet peşinde iz sürüyor oluşu, kullanılan müzikler ve jeneriğin enerjisi bir yana metinsel boşluklarının izleyiciyi uzaklaştırdığı söylenebilir. Mizahi bir dille gerilim atmosferi yaratırken, son sahnelere doğru değişim geçirerek ikinci sınıf bir korku filmine dönüşen Görüngü, korku-komedi bulanıklığı ile gerçek bir hikaye arayanların beklentisini karşılamaya yetmeyebilir.

Yine de ilginç bir biçimde Hepta üyeleri, hayalet avcılığının arka planını düşündüren romantik bir atmosfer sunmaktadır. Aynı şarkıyı tekrar tekrar dinler, rüzgarda devrilen bir resme anlam yüklerseniz çağırdığınız hayaletler olacaktır. Yaşamak için yeterince zamanı olmayan bizlerin, birini sevince onu yaşatmak için girdiği çaba da bundandır.