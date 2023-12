Bir kız sevdim, yerçekimsiz ortamda

Enerciiii!!!

Aslında yazının başlığı bu olacaktı ama dediler ki bu sözü son kullanan önce çok zengin oldu, sonra bu zenginliğini insanların gözüne soktu ve şimdi de hapiste. Ben haliyle biraz korktum, biraz tırstım, biraz da üç buçuk attım; dört buçuk da olabilir.

Aslında ben çok fazla zengin insan tanıdım. İşte bu cümleyle de sizleri bir gizemi çözmeye davet ediyorum. Acaba ben çok fazla zengin olmuş bir insan mı tanıdım, yoksa tanıdığım zengin birey sayısı mı çok fazla? Siz bunu düşünedurun; ben yazmaya devam edeyim.

Hazır laf düşünmeye gelmişken bu konuda tavrımı açıkça ortaya koymak isterim: Günümüzün politik konjonktüründe ben düşünmeye karşıyım… Düşününce her şey saçma, her şey iğrenç, her şey yalan geliyor. Bu dünyada var kalabilmek için geçmiş zihniyetleri aşmak gerektiğine inanıyorum. Neymiş efendim, “Düşünüyorum, öyleyse varım”. Bence bu cümle dünyaya ekonomi ve bilumum konularda önderlik eden cennet vatanımızda değiştirilmeli: “Düşünmüyorum, bu sayede varım.”

Eğer düşünmeyi bıraktınızsa tekrar zenginler konusuna döneyim. Bunlar türlü türlü şekerim; cimrisi var bonkörü var, hırslısı var hırssızı var (İki s harfiyle!!!!! Beni asrın liderimizle karşı karşıya getirmeyin.). Velhasıl kelam hepsi bir başka cins ama ben bir ortak yönlerini buldum: Yaşı, ülkesi, cinsiyeti ne olursa olsun hepsinin burnu var! Evet var! Burun deyip geçmemek lazım, insana çok lazım bir şey. Nefes almaya yarıyor. Hayati bir organ sonuçta. Aranızda ağızdan da nefes alınabiliyor diyenler çıkabilir. Canım kardeşim, sürekli ağzı açık yaşarsan sonunda biri gelir senin o ağzına sı……… cak kahve döker. Ayrıca sinek de kaçabilir.

Tam gündeme dair birtakım saptamalar yapacakken aklıma nedense Fettullah Gülen sonrasında onun müridi olan bazı futbolcular ve o futbolcuları yıllarca yöneten bir imparator geldi. Birçok imparator gibi kendi taraftarlarına bozkurt işareti yapan, iş zora düşünce askerlerine karşılarındakilerin ayaklarını kırmasını söyleyen, ders almayan ama ders veren bu müspet zat, bu güzide insanın adı birtakım alengirli işlere karışmış, dediler. Halbuki kendisini en son kebapçı basarken bırakmıştım. Demek ki kebapçıda basacak yer kalmayınca başka alanlarda faaliyet gösteriyor. Tabii bir parçası olarak değil, bir motivasyon öğesi olarak. Zaten onun ters bir şey yaptığını gören, söyleyen falan yok; hep çevresi… Bu insanlar tarikatçı olabilir, derin devletçi olabilir, hastane basabilir, benzincide adam dövebilir ama imparator asla!!! Lakin nedense çevresini hep bu insanlar doldurmakta. Bana gayet Soylu bir politikacımızı hatırlatıyor ne alakaysa!

Aynı esnada cennet vatanımızda bunca mükemmel gidişata nankörce yaklaşan değer bilmez beş bin vatandaş intihar etmekte, üç yüz elli bin kişi hapiste çürümekte, zeytinlikler yok edilmekte, uyuşturucu kullanım yaşı ortaokul seviyesine düşmekte, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız bir kışı daha çadırlarda karşılamış bulunmakta, bunca goygoya rağmen İsrail ile ticaretimiz berdevam etmekte, enflasyon arşa değmekte, vesaire, vesaire….

Dediğim gibi zenginlerin hepsinin burnu var ve bu onların ortak yönü. Geri kalanımızın burnu ya yok ya da tıkalı herhalde. Ağzımıza bu kadar sı……..cak kahve dökmelerinin nedeni bu olsa gerek.

Enerciiii!!!!!