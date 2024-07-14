Tırnak Makaslarındaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Saç ve sakal bakımı, sık sık duş almak, parfüm ve dış fırçası gibi ürünler kişisel bakımımız için çok önemli olsa da, çevremize verdiğimiz ilk izlenimlerden biri de tırnaklarımızdan geçiyor.



El ve ayak tırnaklarımızı kesmek ya da şekillendirmek için kullandığımız tırnak makasları, marka fark etmeksizin aynı tasarıma sahiptir. Günlük hayatta binlerce kez kullanmış olsak da, birçoğumuz tırnak makaslarının altında yer alan deliğin ne işe yaradığını bilmiyor.



TIRNAK MAKASLARINDA NEDEN DELİK VAR?



Başlangıçta yalnızca dekor nedeniyle koyulduğu düşünülen bu deliğin aslında varlık sebebi çok farklı.