Soğanları böyle saklayınca yumuşamıyor ve filizlenmiyor: Soğanları taze tutan saklama yöntemi belli oldu

Pazardan veya marketten satın alınan soğanlar, sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede yumuşayabilir, filizlenebilir ve çürüyebilir. Ancak bu saklama yöntemiyle muhafaza edilen soğanlar, uzunca süre taze kalacak. İşte soğanları taze tutmanın yöntemi

Son Güncelleme:
Soğanları böyle saklayınca yumuşamıyor ve filizlenmiyor: Soğanları taze tutan saklama yöntemi belli oldu - Resim: 1

Soğan, Türk mutfağında en sık tüketilen besinlerden biridir. Pek çok farklı yemekte kullanılan soğan aynı zamanda sağlığımız için de oldukça güçlü faydalara sahiptir. Hem lezzetli hem de faydalı olan soğan bu nedenle mutfaklardan eksik olmaz.

Ancak satın alınan soğanlar kısa süre içerisinde yumuşayabilir, filizlenebilir ve çürüyebilir. Bu da soğanı, tüketilemez bir hale getirir.

Soğanı ziyan etmemek adına uygulayacağınız bazı saklama yöntemleri, soğanların haftalarca taze kalmasını sağlayabilir.

İşte soğanları taze tutmanın yolu...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Soğan Sağlık
Ter kokusunu bitiren formül bulundu: Koltuk altına sürmeniz yeterli. Ter kokusunu yok eden doğal formül nedir? Ter kokusunu bitiren etkili formül bulundu
Manavların gizli sırrı ortaya çıktı: Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak. Yumuşayan havuçlar yeniden nasıl sertleştilir? Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak
Hapur hupur karpuz yiyenler dikkat: Karpuzun bu kısımlarını yemeyin zehir saçıyormuş Karpuzun bu kısımlarını yemeyin zehir saçıyormuş
Ayak nasırını 1 günde yok ediyor: Limon suyuyla karıştırıp sürün. Ayak nasırına doğal çözüm bulundu Ayak nasırını 1 günde yok eden formül bulundu
Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir? Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun
Yalnızca gerçek dahiler görebiliyor: Resimdeki kaplumbağayı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu Kaplumbağayı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Bir Milyon Çocuk İncelendi: Bu Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı Bir Milyon Çocuk İncelendi: Bu Ayda Doğan Çocukların Daha Zeki Olduğu Ortaya Çıktı
Salatalıklar çabuk çürüyorsa bunu yapın: Haftalarca çürümeyecek ve yumuşamayacak. Salatalıkları taze tutan yöntem bulundu Salatalıklar haftalarca çürümeyecek ve yumuşamayacak
Yağları şakır şakır eriten kür bulundu: 1 fincan içen fazla kilolarından kurtulacak. Metabolizmayı hızlandırıyor, iştahı kesiyor Yağları şakır şakır eriten kür bulundu
İster yoğurda katın yiyin ister yemeğe: Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta. Kabızlığı hangi baharat geçirir? Düğüm düğüm olmuş bağırsakları açmanın sırrı bu baharatta
Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak: Limonları küflenmeden saklamak için bunu yapın. Limon aylarca nasıl saklanır? Bu yöntemle limonlar aylarca taş gibi kalacak
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
Mehmet Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu: Kim, Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Gazetecileri Tehdit Etmişti: Paylaşımını Sildi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan Geri Adım