Soğanları böyle saklayınca yumuşamıyor ve filizlenmiyor: Soğanları taze tutan saklama yöntemi belli oldu

Soğan, Türk mutfağında en sık tüketilen besinlerden biridir. Pek çok farklı yemekte kullanılan soğan aynı zamanda sağlığımız için de oldukça güçlü faydalara sahiptir. Hem lezzetli hem de faydalı olan soğan bu nedenle mutfaklardan eksik olmaz.

Ancak satın alınan soğanlar kısa süre içerisinde yumuşayabilir, filizlenebilir ve çürüyebilir. Bu da soğanı, tüketilemez bir hale getirir.

Soğanı ziyan etmemek adına uygulayacağınız bazı saklama yöntemleri, soğanların haftalarca taze kalmasını sağlayabilir.

İşte soğanları taze tutmanın yolu...