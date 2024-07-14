Saçını yamuk kestiği için hüngür şakır ağlayan iki kız arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Saçını yamuk kestiği için hüngür şakır ağlayan iki kız arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?

Zeka bulmacaları son dönemlerde milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken alıştırmalardan bir tanesi olurken, zeka bulmacalarının düzenli olarak çözülmesi kişinin görsel ve pratik zekasının gelişmesine katkı sağlamaktadır.

İki görsel nerdeyse birbirinin aynısı gibi görünse de esasında iki fotoğraf arasında tam tamına 3 fark bulunuyor. Biraz dikkat ve konsantrasyon ile tüm farkları kısa sürede görebilmeniz mümkün.

Eğer hala göremediyseniz işte cevaplar...