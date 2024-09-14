Psikologlara Göre Düşük Zeka Göstergesi Kabul Edilen 8 Alışkanlık

Akıl yürütme, problem çözme, fikir üretme ve birçok farklı aşamayı barındıran zeka kavramı, oldukça karmaşık bir ifadeyi temsil eder. Bu nedenle insanların zeka seviyesini tam olarak ölçmek olanaksızdır. Bilim dünyası tarafından halihazırda zeka üzerine en geçerli kabul edilen ölçüm, IQ testleri olmakta.



BU 4 DAVRANIŞTAN UZAK DURUN



Buna karşın sosyal hayatta karşılaştığımız insanların zeka seviyeleri hakkında çıkarımda bulunmak her zaman kolay olmayabilir. Psikologlara ve zeka araştırmacılarını göre insanların akıllı olup olmadığının tespitinde çevresel izlenimlerinin önemli bir payı bulunuyor.



Her gün rutin olarak tekrarlanan alışkanlıklar, insanlar hakkında oldukça detaylı bir analiz yapılmasına imkan tanıyor. Bu durumu değerlendiren çalışmacılar, belirledikleri 4 davranış kalıbının düşük zeka işareti olduğuna karar verdi.