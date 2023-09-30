Pazar sıkıntısı yok, Niğde'de hasadı başladı: Tanesi 30 TL!

Niğde'de üreticilerinin ekonomisine ciddi katkı saplayan 'Beyaz Lahana'da hasat başladı. 1500 üreticinin geçim kaynağı olan lahananın tanesi 30 TL'den alıcı buluyor.

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Beyaz lahana üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer alan Niğde'de lahana hasadı devam ediyor.

1500 üreticinin geçim kaynağı olan ve 20 bin dekar alanda devam eden beyaz lahana hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, "İhracata çok fazla gerek kalmıyor. Pazar sıkıntımız yok. Fiyat sıkıntılarının olduğu dönemlerde ihracatı alternatif bir pazar olarak kullanıyoruz. Geçen sene Balkanlar başta olmak üzere 4 farklı ülkeye lahana ihracatı yaptık" dedi.

"20 İLE 30 TL ARASINDA GİDİYOR"

Kaynarca Köyü Muhtarı ve lahana üreticisi Ferit Başer ise, "Lahana hasadımız başladı. Yerli tohumdan üretim yapıyoruz ve içtiğimiz sudan sulama yapıyoruz. Lahana bu sene 20 ile 30 TL arasında gidiyor ve bu sene memnunuz" diye konuştu.

Pazar sıkıntısı yok, Niğde'de hasadı başladı: Tanesi 30 TL! - Resim : 1

BEYAZ LAHANA

Beyaz lahana, turpgillerden bir sebzedir. Yaprakları açık yeşil veya beyaz renktedir ve kat kat sarılmış bir şekildedir. Beyaz lahana, C vitamini, K vitamini ve A vitamini bakımından zengindir. Ayrıca lif, potasyum ve kalsiyum içerir.

Beyaz lahana, çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Çorba, sarma, salata ve turşu yapımında kullanılır. Beyaz lahana ayrıca çiğ olarak da tüketilebilir.

Beyaz lahananın faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Beyaz lahana, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Beyaz lahana, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kolesterol seviyelerini düşürür: Beyaz lahana, lif bakımından zengindir. Lif, kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir,

- Sindirimi iyileştirir: Beyaz lahana, lif bakımından zengindir. Lif, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Beyaz lahana, düşük kalorili bir sebzedir. Kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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